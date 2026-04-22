TCFA：內需景氣趨緩、全台連鎖品牌總數與總店數均小幅下滑

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）公布全台連鎖店普查最新統計結果，2025年台灣連鎖加盟品牌總家數為2,876家，較2024年減少0.4%；總店數為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。整體品牌數與總店數小幅下滑，內需景氣趨緩，加上缺工及通膨等經營壓力，連鎖產業面臨結構調整。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）即將於4月底發行「2026台灣連鎖店年鑑」。根據最新普查結果，2025年品牌總部家數較前一年減少12家，其中以一般零售與生活服務業減少較為明顯；相較之下，餐飲服務業為唯一品牌數與店數皆呈現成長的業態，顯示餐飲市場仍具不錯的需求韌性。

從經營型態來看，2025年連鎖產業出現結構變化：直營店數為59,926店，較前一年成長4.9%；加盟店數為54,650店，較前一年減少11.6%。直營店占比提升至52.3%，自2017年以來，首度超越加盟店（47.7%），反映連鎖體系在經營模式上的變化，多數知名品牌持續開直營店，而加盟體系面臨加盟店經營品質調整壓力。

台灣地區連鎖體系調查共分四大類：1.綜合零售類；2.一般零售類；3.餐飲服務類；4.生活服務類。此次調查對象以擁有三家店以上的連鎖品牌為主，不包括餐車或智販機等非門市型態品牌。2025年全年連鎖店數普查工作於2026年1月至3月採網路、電話、傳真與郵寄等混合調查方式同時進行。整體而言，除餐飲業外，其餘業態無論品牌數或店數皆呈現負成長，其中部分業態因產業結構調整而出現縮減，顯示零售與服務通路持續進行轉型。

根據行政院主計總處資料，2025年我國GDP經濟成長率為8.63%，惟與民生消費相關的內需市場表現相對保守。2025年零售業營業額為4兆8,448億元，較前一年減少0.20%；餐飲業營業額為1兆674億元，成長率為2.85%。若扣除消費者物價指數（CPI）年增率1.66%，實質成長動能仍顯有限。另依近期國民經濟信心調查結果，景氣展望與消費意願指數同步下滑，反映消費端態度趨於審慎。

在總體環境方面，2025年全球經濟環境仍具不確定性，包括關稅政策變動、地緣政治風險、能源價格波動及通膨壓力等因素，均對企業營運造成影響。同時，國內亦面臨缺工問題、工資與電價上升，以及觀光人口逆差擴大等情形，使以內需市場為主的連鎖加盟業者經營壓力持續升高。

台灣連鎖暨加盟協會指出，展望2026年，內外需表現仍存在差異，高科技業出口持續暢旺，而內需市場消費漸趨保守。連鎖企業面對經營環境變動、成本壓力與人力資源等多重挑戰，企業仍需強化經營體質、提升營運效率並調整發展策略，維持營運穩定，再求創新突破。