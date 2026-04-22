新光三越前三月年增15% 母親節大檔登場拚成長三成

新光三越母親節檔期23日開跑，檔期共18天，祭出檔期最強回饋，首周全館單筆滿仟送仟點、指定業種單筆滿萬送4,000點；新光三越首度推出「陪伴計時器」，以多元活動與高強度優惠搶市，預計業績要成長三成。

新光三越今年前三月業績年增15%，受惠韓星代言效應及中港店回歸，初夏購物節業績成長近五成，進一步推升市場信心，預估母親節檔期有望延續動能、成長逾三成。從品類表現來看，今年以家用相關商品成長最為顯著，年增達四成；化妝品受新品與代言帶動，成長三成，休閒與複合型業態亦有不錯表現。

新光三越透過分店改裝與複製成功模式擴大效益。南西店B2食品館去年完成大規模改裝後，帶動人流與業績明顯成長，後續規劃於母親節後再啟動地下一樓女裝櫃位改裝，持續提升來客動能。此外，A9館男性選品樓層「MEN'S館」自去年改裝後成功切入男性消費市場，帶動業績雙位數成長，未來也規劃將該模式複製至其他據點。

本次母檔在消費體驗上，新光三越主打「智慧購物」，首度導入智能客服，化身消費者的「購物閨密」，協助挑選合適禮品，並同步推出「陪伴計時器」，透過互動設計強化顧客參與感。根據內部觀察，高達95%的消費者在選購母親節禮物時，期待有更精準的推薦工具，顯示智慧化服務已成為帶動消費的重要關鍵。

回饋方面，新光三越祭出歷來力道最強的優惠方案，檔期首七日推出會員專屬SKM Points多重回饋，透過點數加碼機制刺激消費動能，帶動來客與客單同步成長。

在話題操作上，新光三越首度攜手韓流潮牌Wacky WiLLy推出聯名限定贈禮，藉由跨界合作吸引年輕族群關注，進一步擴大客層版圖。

商品策略方面，則強調全品類整合，從美妝保養、珠寶精品、服飾穿搭，到3C與家電商品全面到位，鎖定母親節「寵媽媽、愛太太」的送禮需求，打造一站式購足體驗，全面搶攻節慶商機。