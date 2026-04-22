安永攜手櫃買中心、北醫生醫加速器 加速生技新創接軌資本市場

為協助具成長潛力的生技新創提前布局資本市場，安永聯合會計師事務所攜手櫃買中心與北醫生醫加速器共同舉辦「與櫃買有約交流小聚」活動。活動透過制度解讀、實務經驗分享與創新交流，協助新創掌握市場趨勢，並強化治理與財務基礎。安永長期深耕新創與創新產業，持續扮演串聯創新生態與資本市場的重要角色。

本次交流聚焦生技領域，邀請 5 家生技新創企業分享營運模式、技術研發成果與市場應用潛力。櫃買中心亦於會中介紹「創櫃板 Plus」制度重點，協助企業自早期階段即建立資訊透明度、財務紀律與公司治理架構，為後續募資與市場接軌奠定基礎。透過此次交流，安永也展現其在新創輔導、生技產業理解及資本市場規劃上的整合能力。櫃買中心近年積極推動「創櫃板 Plus」制度升級，協助新創熟悉資本市場運作、提升市場能見度與投資人信任，並強化邁向興櫃及上市櫃的準備度。

北醫生醫加速器副執行長易詩恩表示，臺北醫學大學透過整合「一校六院」的學術與臨床體系，長期扮演臺灣生醫創新的關鍵推手，成立7年來已輔導超過 150 家新創公司。在 2024 至 2025 年間，更協助 18 組團隊取得醫材許可證、5 家取得自費碼，並帶領 25 家新創拓展國際市場。此外，北醫創立全臺首家「醫院沙盒」，透過完整的 POC、POS 及 POB 驗證機制，協助新創產品於醫院體系實測商業模式；2026 年也啟動與新加坡 SingHealth 的三年深度合作，加速生醫產品邁向全球商用市場。

安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯表示，安永累積豐富的創櫃板輔導與產業服務經驗，可協助企業掌握資訊揭露、治理建置與合規要求，並從財務及成長策略面向強化體質。她強調，越早理解資本市場規則，越能建立穩健治理基礎並提升投資人信任。安永亦將持續整合跨領域資源，協助更多新創穩健邁向資本市場。

此次參與交流小聚的5家新創企業，包括康華創新生技、美商宇心生醫、博想醫學科技、未來新藥及益禧生醫，涵蓋生醫與醫材等多元領域，展現臺灣生技新創在技術與應用上的多元能量，也反映生技產業正加速與資本市場接軌。