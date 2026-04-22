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安永攜手櫃買中心、北醫生醫加速器 加速生技新創接軌資本市場

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
與櫃買有約交流小聚活動合照。圖／業者提供
與櫃買有約交流小聚活動合照。圖／業者提供

為協助具成長潛力的生技新創提前布局資本市場安永聯合會計師事務所攜手櫃買中心與北醫生醫加速器共同舉辦「與櫃買有約交流小聚」活動。活動透過制度解讀、實務經驗分享與創新交流，協助新創掌握市場趨勢，並強化治理與財務基礎。安永長期深耕新創與創新產業，持續扮演串聯創新生態與資本市場的重要角色。

本次交流聚焦生技領域，邀請 5 家生技新創企業分享營運模式、技術研發成果與市場應用潛力。櫃買中心亦於會中介紹「創櫃板 Plus」制度重點，協助企業自早期階段即建立資訊透明度、財務紀律與公司治理架構，為後續募資與市場接軌奠定基礎。透過此次交流，安永也展現其在新創輔導、生技產業理解及資本市場規劃上的整合能力。櫃買中心近年積極推動「創櫃板 Plus」制度升級，協助新創熟悉資本市場運作、提升市場能見度與投資人信任，並強化邁向興櫃及上市櫃的準備度。

北醫生醫加速器副執行長易詩恩表示，臺北醫學大學透過整合「一校六院」的學術與臨床體系，長期扮演臺灣生醫創新的關鍵推手，成立7年來已輔導超過 150 家新創公司。在 2024 至 2025 年間，更協助 18 組團隊取得醫材許可證、5 家取得自費碼，並帶領 25 家新創拓展國際市場。此外，北醫創立全臺首家「醫院沙盒」，透過完整的 POC、POS 及 POB 驗證機制，協助新創產品於醫院體系實測商業模式；2026 年也啟動與新加坡 SingHealth 的三年深度合作，加速生醫產品邁向全球商用市場。

安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯表示，安永累積豐富的創櫃板輔導與產業服務經驗，可協助企業掌握資訊揭露、治理建置與合規要求，並從財務及成長策略面向強化體質。她強調，越早理解資本市場規則，越能建立穩健治理基礎並提升投資人信任。安永亦將持續整合跨領域資源，協助更多新創穩健邁向資本市場。

此次參與交流小聚的5家新創企業，包括康華創新生技、美商宇心生醫、博想醫學科技、未來新藥及益禧生醫，涵蓋生醫與醫材等多元領域，展現臺灣生技新創在技術與應用上的多元能量，也反映生技產業正加速與資本市場接軌。

創櫃板 安永 資本市場 櫃買中心

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