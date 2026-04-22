台灣低碳實力閃耀米蘭 亞東預拌在「CASA TAIWAN」成為展場亮點

亞泥（1102）轉投資亞東預拌22日表示，全球設計界盛事─米蘭設計周（MILAN DESIGN WEEK 2026）22日隆重登場。台灣以「CASA TAIWAN」為名，成功將剛性的建築工業轉化為極具溫度的生活美學。亞東預拌憑藉榮獲「台灣十大低碳解方（TGB Green10）」肯定的低碳預拌混凝土技術，成為展場亮點之一。

亞東預拌透過材料創新與應用轉譯，不僅呈現建材在永續時代的全新價值，也向國際傳達台灣正從傳統建材供應者，邁向「低碳解決方案整合者」的轉型路徑，為未來生活空間提出更具前瞻性的永續解方。

「CASA TAIWAN」主題展館以家為核心理念，傳達台灣作為永續設計與創新建築材料推動者。在展館的空間中，台糖､豐譽營造及亞東預拌讓歐洲設計界看見循環材料、綠建築與產品研發上的創新實力。

亞東預拌總經理金崇仁於國際會談中表示：「在國際市場，低碳不能只是加分，而必須是競爭力。我們透過精準的低碳配比設計，可實現約20%至70%的減碳效果，且能提升品質與應用彈性。當設計與技術完美整合，客戶選擇的不只是環保，而是更好的產品。」

建築業占全球碳排37%，其中預拌混凝土更是減碳的關鍵戰場。亞東預拌於會場展示了其最新的核心技術，包括石灰石低碳水泥與替代性膠結材料的應用，以及近期取得專利的「流動態混凝土下腳料固碳」與固碳骨材技術。

金崇仁強調，亞東的優勢在於能將「低碳設計與碳管理邏輯」輸出至不同市場，讓混凝土從傳統的高碳排材料，演進為能參與碳管理、具備固碳潛力的永續載體。

針對台灣企業如何扎根歐洲，義大利台商會會長張聆音指出，台灣強大的技術整合實力與快速實踐能力，正是歐洲推動循環經濟最需要的夥伴。亞東預拌正積極建立與國際接軌的碳管理體系，將台灣在高密度工程環境中驗證的低碳模式，轉化為全球通用的「綠色指南」。

本次參展不僅是產品的陳列，更是台灣對全球永續發展的深度回應。亞東預拌將持續深耕低碳技術，與全球設計及建築界攜手，推動材料創新與空間應用的整合，共同編寫屬於下一代的綠色未來。