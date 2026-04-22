賴正鎰：成都房地產熱賣 「涵碧天下」將開盤銷售

鄉林集團今天指出，成都根據中央發布的「38號文」，昨天公布了「2026年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少6,000畝，接連的政策出臺，加上成都具備七大發展潛力，讓鄉林成都持有三環道路的蛋黃核心區七塊土地直接受益，稀缺性的價值拉高，開案時機已近成熟，成都房產項目將於今年下半年公開銷售。

此外，鄉林在大陸出售青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額的11億元(台幣約50.9億元)，近日將到帳；後續還有南京可出售房產約台幣60億元，現有多家談判中，待價而沽，這些營收陸續到帳後，將讓鄉林營收從第2季起迎來穩健成長。

成都市政府根據中央日前發布的「38號文」，昨天公布了「2026年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少6,000畝，業界認為，成都市的政策將會引導資源向成熟區域集中，未來中心城區新盤將愈發稀缺，現在成都的房地產熱度可說是大陸的第一名，勝過北京與上海。對此，鄉林集團董事長賴正鎰說，成都「涵碧天下」雖受到機場限高且搬遷拖延至今，但卻是因禍得福。

賴正鎰表示，成都擁有許多地產紅利，首先，2025年常住人口達2,153.5萬人，尤其是近5年增加約60萬人，與北京僅差26.5萬人，是重慶、上海、北京之後人口數超過2,000萬人的第四大城市。

其次，地鐵開發密度與速度全國第一，且2025年雙機場輸送量9,020萬人次，居全國第三。另外，市區重大建設多。20年前蓋三環道路後，持續往外擴張，已經發展到七環規模。

他表示，成都房地產熱賣，三月新房成交6,165套，二手房成交2.3萬套，像是涵碧天下基地附近的金茂曉棠2025年5月首次開盤，七個月內連續開盤14次都秒殺，共1,700套、總銷約人民幣50億元。

賴正鎰表示，中央與地方接連出臺「38號文」及「2026年成都土地供應計畫」，加上成都有這麼多疊加優勢，讓鄉林在成都三環內的「涵碧天下」七塊基地的土地直接受益，新盤價值直接躍升為「地鐵上的核心資產」。

尤其是基地的北邊有鳳凰山體育公園及露天音樂公園，足球場每場賽事都湧進8萬人，演唱會也場場爆滿，拉動周邊經濟人民幣140億元，為高端住宅、商業綜合體及總部基地提供優質產品，資產增值潛力巨大。

基地左邊的陸家橋城中村改造，以及南邊的成都北站一年後即將完工通車，將是成都最大的TOD站體，到上海只要5.5小時，交通機能提升。

「涵碧天下」基地位於北三環與天府大道北延線路交叉路口的核心蛋黃區，基地下方就是三鐵共構的地鐵「鳳凰山站」，是城際鐵路成都到德陽的S11線、成都三環的地鐵9號線及銜接通往天府機場的18號線的交會轉乘重要據點，可快速直達雙流機場與天府機場，形成「半小時商務圈」，吸引跨國企業區域總部、高端服務式公寓落戶，推升土地用途層級，交通便捷且商業潛力巨大。

他說，鄉林取得七個地塊的土地面積約300畝(換算台坪約6萬坪)，可售容積105萬平方公尺，當時取得土地成本每平公尺是人民幣1,494元，現在已經漲到1.6萬元，附近新開盤的住宅項目，每平方公尺的銷售單價都已突破人民幣3.3萬元以上，未來增值空間極具想像空間。

若每平方公尺3.3萬元的行情推算，「涵碧天下」可售的地上容積為75萬平方公尺，也就是約人民幣248億元，相當是台幣1,140億元。所以鄉林在成都握有的土地已是奇貨可居，開盤後的商業不動產收益增加獲利更為驚人，可以分年回流，預計3至5年可全部回收，前景可期。