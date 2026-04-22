JR東日本插旗北車 atre商場宣布5月開幕、壽司郎To Go店首亮相

台北車站商場再添新動能。台灣捷爾東商業開發宣布，已取得台北捷運「台北車站地下1樓B組（3號、5號區劃）」標案，將打造日系車站型商場「Metro Corner atre台北車站店」，預計5月開幕，首波導入7家品牌，搶攻每日逾50萬人次通勤與旅運商機。

台灣捷爾東商業開發表示，此案以「從路過的車站進化為生活平台」為定位，導入日本atre在車站商場的營運經驗，鎖定通勤、通學與旅客族群，布局早餐外帶、下班甜點與伴手禮等日常消費場景，提升車站停留時間與消費轉換率。

台北車站為全台最大交通樞紐，串聯台鐵、高鐵、捷運及桃園機場捷運，每日進出人次逾50萬人；周邊已集結3間百貨商場與4處地下街，商業機能成熟，且預計2030年前仍有數座大型商業設施陸續開發，被視為全台最具潛力的商業熱區之一。

營運節奏方面，該案採分階段開放，5月將先啟用中央區域，5號區整體開發預計約兩年後完成。此次共規劃3號與5號區共7家專櫃，聚焦餐飲甜點與伴手禮市場。

品牌布局上，3號區引進壽司郎首度在台推出外帶專門店「SUSHIRO To Go」、北海道起家的BAKE CHEESE TART、「神農生活+」車站型店，以及動漫IP選物店「MEET推推基地」；5號區則有日本甜點品牌Butter Butler、韓系甜點Melting Finger，以及靜岡食品選物平台「富士山美食物語」，強化日韓品牌聚客力。

為衝刺開幕人流，業者規劃多項促銷活動，包括單筆消費滿300元可獲台北捷運點數30點，活動預計至2026年6月底；另有限量贈送可於日本atre指定館別使用的500日圓購物券，並搭配社群抽獎活動，最高獎項為價值約7萬日圓的JR東日本鐵路周遊券，帶動來客與消費動能。

台灣捷爾東商業開發成立於2025年，為JR東日本集團在台布局車站商業的重要平台，未來將持續拓展車站及周邊商場開發與營運版圖。