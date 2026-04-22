快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

「會呼吸的綠色建築」米蘭設計周登場 陶朱隱園垂直森林驚艷國際舞台

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
陶朱隱園獨特的「垂直森林」，參與全球設計界年度盛事米蘭設計周，在匯聚世界頂尖設計師與建築理念的舞台上，展現創新實力與美學高度。圖／中工提供
陶朱隱園獨特的「垂直森林」，參與全球設計界年度盛事米蘭設計周，在匯聚世界頂尖設計師與建築理念的舞台上，展現創新實力與美學高度。圖／中工提供

陶朱隱園再度躍上國際舞台。以獨特「垂直森林」概念聞名的陶朱隱園，今（22）日參與全球設計界年度盛事—米蘭設計周，在匯聚世界頂尖設計師與建築理念的舞台上，展現創新實力與美學高度。

提到垂直森林建築，全球最具代表性的案例之一，莫過於坐落於米蘭的Bosco Verticale。該建築由義大利知名建築師Stefano Boeri設計，以雙塔形式種植大量植栽，成功將森林帶入都市高空，成為永續建築的重要象徵，也奠定米蘭在綠建築領域的國際地位。

而陶朱隱園則將垂直森林概念推向另一層次。其藝術旋轉式建築外觀結合立體綠化設計，不僅在視覺上更具動態張力，也創造出更高效的生態共生空間。與Bosco Verticale的垂直堆疊相比，陶朱隱園以旋轉結構打造出更具雕塑感的城市地標，被外界視為「會呼吸的綠色建築藝術品」，在國際建築界引發廣泛關注。

此次陶朱隱園進軍米蘭設計周，別具象徵意義。米蘭設計周不僅是全球設計趨勢的風向球，更是建築、藝術與創新思維交流的核心平台。能在此亮相，代表其設計理念已獲國際專業社群肯定。透過與來自世界各地的設計作品同台競演，陶朱隱園不僅展現台灣在永續建築上的實力，也讓全球看見亞洲城市對未來生活形態的全新想像。

中工發言人程安慈表示，陶朱隱園此次參展，不僅是單一建築作品的國際曝光，更象徵台灣設計與建築能量正式融入全球對話。在氣候變遷與都市永續議題日益受到重視的今日，垂直森林建築已不只是設計趨勢，更是未來城市的重要解方。

從米蘭的Bosco Verticale到台北的陶朱隱園，垂直森林建築正逐步改寫都市天際線的樣貌。而陶朱隱園此次再登國際舞台，不僅讓世界看見台灣的創意與實力，也為全球永續建築發展注入新的靈感與可能。

義大利 米蘭 陶朱隱園

延伸閱讀

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

相關新聞

健亞經營權之爭 易威合併健亞案獲國發基金支持 57%股東支持順利通過

健亞（4130）22日召開股東常會，攸關公司派與市場派經營權之爭的「易威與健亞合併案」最終順利通過，在大股東─行政院國發基金支持下，健亞「與易威生醫科技股份有限公司進行股份轉換案暨終止上櫃案」，表決結果贊成比例57.02%，反對占41.63%。

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

新光三越前三月年增15% 母親節大檔登場拚成長三成

新光三越母親節檔期23日開跑，檔期共18天，祭出檔期最強回饋，首周全館單筆滿仟送仟點、指定業種單筆滿萬送4,000點；新光三越首度推出「陪伴計時器」，以多元活動與高強度優惠搶市，預計業績要成長三成。

安永攜手櫃買中心、北醫生醫加速器 加速生技新創接軌資本市場

為協助具成長潛力的生技新創提前布局資本市場，安永聯合會計師事務所攜手櫃買中心與北醫生醫加速器共同舉辦「與櫃買有約交流小聚」活動。活動透過制度解讀、實務經驗分享與創新交流，協助新創掌握市場趨勢，並強化治理與財務基礎。安永長期深耕新創與創新產業，持續扮演串聯創新生態與資本市場的重要角色。

台灣低碳實力閃耀米蘭 亞東預拌在「CASA TAIWAN」成為展場亮點

亞泥（1102）轉投資亞東預拌22日表示，全球設計界盛事─米蘭設計周（MILAN DESIGN WEEK 2026）22日隆重登場。台灣以「CASA TAIWAN」為名，成功將剛性的建築工業轉化為極具溫度的生活美學。亞東預拌憑藉榮獲「台灣十大低碳解方（TGB Green10）」肯定的低碳預拌混凝土技術，成為展場亮點之一。

賴正鎰：成都房地產熱賣 「涵碧天下」將開盤銷售

鄉林集團今天指出，成都根據中央發布的「38號文」，昨天公布了「2026年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少6,000畝，接連的政策出臺，加上成都具備七大發展潛力，讓鄉林成都持有三環道路的蛋黃核心區七塊土地直接受益，稀缺性的價值拉高，開案時機已近成熟，成都房產項目將於今年下半年公開銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。