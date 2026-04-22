「會呼吸的綠色建築」米蘭設計周登場 陶朱隱園垂直森林驚艷國際舞台

陶朱隱園再度躍上國際舞台。以獨特「垂直森林」概念聞名的陶朱隱園，今（22）日參與全球設計界年度盛事—米蘭設計周，在匯聚世界頂尖設計師與建築理念的舞台上，展現創新實力與美學高度。

提到垂直森林建築，全球最具代表性的案例之一，莫過於坐落於米蘭的Bosco Verticale。該建築由義大利知名建築師Stefano Boeri設計，以雙塔形式種植大量植栽，成功將森林帶入都市高空，成為永續建築的重要象徵，也奠定米蘭在綠建築領域的國際地位。

而陶朱隱園則將垂直森林概念推向另一層次。其藝術旋轉式建築外觀結合立體綠化設計，不僅在視覺上更具動態張力，也創造出更高效的生態共生空間。與Bosco Verticale的垂直堆疊相比，陶朱隱園以旋轉結構打造出更具雕塑感的城市地標，被外界視為「會呼吸的綠色建築藝術品」，在國際建築界引發廣泛關注。

此次陶朱隱園進軍米蘭設計周，別具象徵意義。米蘭設計周不僅是全球設計趨勢的風向球，更是建築、藝術與創新思維交流的核心平台。能在此亮相，代表其設計理念已獲國際專業社群肯定。透過與來自世界各地的設計作品同台競演，陶朱隱園不僅展現台灣在永續建築上的實力，也讓全球看見亞洲城市對未來生活形態的全新想像。

中工發言人程安慈表示，陶朱隱園此次參展，不僅是單一建築作品的國際曝光，更象徵台灣設計與建築能量正式融入全球對話。在氣候變遷與都市永續議題日益受到重視的今日，垂直森林建築已不只是設計趨勢，更是未來城市的重要解方。

從米蘭的Bosco Verticale到台北的陶朱隱園，垂直森林建築正逐步改寫都市天際線的樣貌。而陶朱隱園此次再登國際舞台，不僅讓世界看見台灣的創意與實力，也為全球永續建築發展注入新的靈感與可能。