房價撐高、買氣急凍！第1季國泰房地產指數「價穩量縮」 成交量探底

國泰建設22日發布年第1季國泰房地產指數報告，相較上一季與去年同季均為「價穩量縮」，國建表示，首季逢傳統年節淡季，房市呈現量縮、價高局面，市場觀望氛圍仍濃厚，去化遲緩，整體而言，房市表現偏弱，未來量能能否回穩是第2季房市觀察重點。

據報告，從全國表現來看，第1季可能成交價為每坪58萬元，季減0.14%，價格維持穩定；議價率8.31%，較上季大幅增加1.54個百分點，反映買方議價空間擴大；30天銷售率為5.01%，季減1.37個百分點；成交量指數16.95，季減55.65%，量能大幅下滑。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區成交價新北、新竹上漲，其餘地區呈穩定或下跌；成交量除高雄增加外，其餘地區穩定或減少。

相較去年同季，成交價除台中下跌外，其餘地區呈穩定或上漲；成交量除新竹持穩，其餘地區均減少。

從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價均大幅超越2013年至2015年波段高點，價格普遍維持高檔；成交量近一年半急速量縮，新竹縣市、台中市及高雄市量縮幅度更已跌破前波2016年谷底。

國建表示，今年以來受惠AI等新興科技應用商機持續熱絡，央行上調今年經濟成長率預測值至7.28%；另為審慎因應中東地緣政治緊張、美國經貿政策變化等全球經濟金融前景之不確定性，維持政策利率不變。

針對房市，為回應民眾自住及換屋之需求，自3月20日起將全國自然人第2戶購屋貸款成數上限由5成調升為6成，政策方向由總量控管轉為精準監管，政策效果待觀察。

國建表示，去年第4季房市回彈，而首季逢傳統年節淡季，房市呈現量縮、價高局面，成交量為26年來次低，量能探底。成交價雖持穩，然議價率上升，市場觀望氛圍仍濃厚，去化動能遲緩。