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淡江大橋交通建設帶動 近七年淡水、八里人口房價變了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台灣房屋統計2019年淡江大橋開工至今，淡水八里的人口及房價變化，其中淡水從17.5萬人左右，成長到直逼21萬人，增加人數逾3萬人高居新北市之冠；人口基數較少的八里，自大橋開工以來，也增加了4,500多人。在房價表現方面，近七年淡水區來價漲36.8%，八里區漲幅更超過四成，房價與人口數據都頗具慶祝行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水人引頸期盼的淡江大橋，有助舒緩前往桃園和新北的車流，過去居民高度仰賴關渡大橋的情況，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間至少15分鐘以上，前往五股、板橋、新莊等地的通勤族，透過淡江大橋接上64快速道路，可免於過度集中在紅樹林關渡，大約能分散三成車流，等於解決了淡水長久以來的交通痛點，加上相對平實的房價優勢，讓移居人潮持續湧入。

不僅如此，淡江大橋還可與「平民版高速公路的」台61線西濱快速道路銜接，使新北的淡水、三芝等北海岸城鎮，往來蘆竹、林口、觀音及桃園國際機場的交通時間大幅節省近半小時，還會規劃機場快線公車，將國際遊客導引至觀光資源豐富的北海岸，可說是北桃海岸線的新動脈，原本的都會區邊緣，發展也可望翻轉，因此沿線的房地產價值也愈來愈受肯定。

觀察淡江大橋兩端的房價表現，淡水從每坪成交價22.8萬元漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從每坪成交價不到2字頭、漲到直逼3字頭。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，淡水的重劃區供給量大，社區大樓選擇多，中古屋單價三字頭相對親民，總價千萬可成家，因此長期吸引小資買家，在近年市場高度仰賴首購剛需下，價格相對有撐，不過距離台北都心較遠的交通問題，也一直是一大抗性，較適合北投士林的上班族，或是不用趕上班的自營商或接案工作者。

淡江大橋從動工到完工，七年之間八里區房價漲幅達四成，陳定中指出，八里的漲幅比淡水還高，一來是八里的房價基期相對低，且八里長期以來公建話題較薄弱，淡江大橋是當地久違的建設利多，因此民眾期待更高，市場反應也較鮮明；加上淡江大橋開通後，以大橋為路廊的八里輕軌也更有實現的可能，中長期建設遠景可期，原本能見度有限的房市發展，也因而獲得提升。

台灣房屋統計2019年淡江大橋開工至今，淡水、八里的人口及房價變化，其中淡水從17.5萬人左右，成長到直逼21萬人，增加人數逾3萬人高居新北市之冠；人口基數較少的八里，自大橋開工以來，也增加了4,500多人。在房價表現方面，近七年淡水區來價漲36.8%，八里區漲幅更超過四成。台灣房屋提供
台灣房屋統計2019年淡江大橋開工至今，淡水、八里的人口及房價變化，其中淡水從17.5萬人左右，成長到直逼21萬人，增加人數逾3萬人高居新北市之冠；人口基數較少的八里，自大橋開工以來，也增加了4,500多人。在房價表現方面，近七年淡水區來價漲36.8%，八里區漲幅更超過四成。台灣房屋提供

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