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買房有多難？一表看七都自備款 新竹人最苦命

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

房市景氣差，但購屋門檻並未降低。住商機構觀察聯徵中心數據，2025年七大都會區以台北市購屋門檻最高，購屋人平均需準備825萬元，第二及第三是新竹市及新竹縣，分別要518萬元及492萬元。

另以近五年來看，新竹人最苦命，新竹縣市民眾晚5年買房平均得多準備197萬、242萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，房貸持續緊縮，加上利率仍屬高檔，購屋人若想進場，需準備足夠本金，以免面臨貸款受阻窘境。

統計顯示，七大都會區2025年自備款排名前三縣市，分別為台北市、新竹市以及新竹縣，其中台北市2025年購屋人平均自備款需準備825萬元，位居七都之冠。

新竹市與新竹縣則分別平均需準備518.8萬、492.9萬元才能買房，為七大都會區排名第二與第三。

進一步觀察數據，購屋人自備款歷經五年增長幅度驚人，其中差額最多是新竹市，過去2021年若買房，平均僅需276.1萬元頭期款，2025年買房，自備款增至518.8萬元，相差242.7萬元。

至於新竹縣，購屋人相比5年前，也需多承擔197.2萬元頭期款，為七都亞軍；而全台房價最貴的台北市，購屋族相較於5年前，也得額外多準備127.7萬元的自備款，名列七都第三。

住商不動產北市區協理錢思明分析，新竹縣市區域重劃區開發日益飽和，供給較顯稀缺，惟園區客群受惠於近年來AI浪潮助攻，手握重金，大舉進駐房市，使區域房價增長速度有目共睹，但也讓買房者需準備更多本金。

賴志昶表示，雖然房市交易量下滑，房價有鬆動之勢，但貸款條件不足，買房者同樣「壓力山大」，建議消費者覓得心儀物件，大膽議價之餘，亦需準備充足本金，以免銀行鑑價出爐，出現資金缺口而產生違約風險。

新竹房市示意圖。住宅周報提供
新竹房市示意圖。住宅周報提供

買房 新竹縣

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