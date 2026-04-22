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六都購屋門檻一次看 這縣市晚五年多掏200萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察聯徵中心數據，2025年六都、新竹縣市中，以台北市購屋門檻最高，購屋人平均需準備825萬元，才能入住「天龍國」；不過，若論房價漲勢，則以新竹縣市最高，居民晚5年買房平均得多準備197.2、242.7萬元。住商機構提供
住商機構觀察聯徵中心數據，2025年六都、新竹縣市中，以台北市購屋門檻最高，購屋人平均需準備825萬元，才能入住「天龍國」；不過，若論房價漲勢，則以新竹縣市最高，居民晚5年買房平均得多準備197.2、242.7萬元。住商機構提供

住商機構觀察聯徵中心數據，2025年六都、新竹縣市中，以台北市購屋門檻最高，購屋人平均需準備825萬元，才能入住「天龍國」；不過，若論房價漲勢，則以新竹縣市最高，居民晚5年買房平均得多準備197.2、242.7萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶建議，房貸持續緊縮，加上利率仍屬高檔，購屋人仍有意進場，需準備足夠本金，以免面臨貸款受阻窘境。

另細看數據，購屋人自備款歷經五年增長幅度驚人，其中差額最多是新竹市，過去2021年若買房，平均僅需276.1萬元頭期款，而若遲至2025年買房，自備款增至518.8萬元，相差242.7萬元。

至於新竹縣，購屋人相比5年前，也需多承擔197.2萬元頭期款，為六都、新竹縣市亞軍；而全國房價最貴的台北市，購屋族相較於5年前，也得額外多準備127.7萬元的自備款，名列六都、新竹縣市第三。

住商不動產北市區協理錢思明分析，新竹縣市區域重劃區開發日益飽和，供給少，惟園區客群受惠於近年AI浪潮助攻，各個手握重金，大舉進駐房市，致使區域房價增長速度有目共睹，但也讓晚5年買房者，需準備更多本金才能進場。

重劃區 房價 買房

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