健亞經營權之爭 易威合併健亞案獲國發基金支持 57%股東支持順利通過

健亞（4130）22日召開股東常會，攸關公司派與市場派經營權之爭的「易威與健亞合併案」最終順利通過，在大股東─行政院國發基金支持下，健亞「與易威生醫科技股份有限公司進行股份轉換案暨終止上櫃案」，表決結果贊成比例57.02%，反對占41.63%。

針對健亞「股份轉換案通過後申請停止公開發行案」，贊成比例57.02%，反對比例41.62%，同樣獲得通過。

對於股東會投票結果，健亞董事長陳正表達非常欣慰的態度，他表示，未來只要是有助於兩家公司一加一大於二的事情，無論接下來將擔任什麼角色，他都願意付出最大心力。

健亞股東會召開前，市場曾傳出國發基金將保持中立，不會針對健亞與易威的合併案參與投票，傳出國發基金截至股東會召開前，並未循過去慣例行使電子投票，國發基金的中立態度一度引起公司方的緊張。但是直至股東會現場，最終確定國發基金投贊成票。

健亞22日股東會一開始，現場即有小股東多次要求程序發言，並有股東發言質疑易威合併案，指出易威淨值過低，甚至低於健亞淨值；健亞負債比只有5%，易威負債比40%以上，擔心這項合併案像是「喪權辱國」，喊話「健亞合併案可以，股東權益一定要守住。」

另有股東提出多項疑點，健亞市值明顯高於易威，最大差距達約25%，其次控制權議題，股東認為本案未反映控制權溢價，換股比例為1股換0.9股，究竟反映的是溢價或折價；第三，易威目前淨值約5元，若低於5元將列入全額交割，究竟與易威合併是找來「白馬騎士或黑天鵝」？

健亞大股東強生代表表示，已正式發函主管機關，要求針對本案進行查核，若涉及不法將追究責任，並呼籲若投資人因此受損，應由投保中心提起民事求償團體訴訟。

陳正強調，合作對象易威具備國際市場布局與成長潛力，本案核心在於長期策略布局，而非僅以短期財務數據衡量。他表示，生技新藥公司價值應從四個面向評估，包括財務狀況、營運表現、未來發展及研發管線，而市場多數討論僅集中於前兩項。

陳正指出，健亞的創業理念分為兩階段，首先是將在美國與瑞士所學的新藥開發流程引進台灣，建立「國產國用」能力，開發符合東方族群需求的藥物；第二階段則是在台灣建立基礎後，進一步進軍國際市場，特別是美國，以擴大營收規模。

在合作對象選擇上，他表示，公司針對台灣151家上市櫃生技公司進行篩選，其中54家從事藥品業務，再進一步篩選具備研發能力與產品開發進程者，最終僅剩一達、漢達及易威三家符合條件，合作對象具稀缺性。

陳正強調，易威具備美國市場的研發、製造與商業化能力，在台灣同業中少數擁有三項505(b)(2)新藥同時處於臨床二期的公司，顯示其研發管線具未來成長潛力。此外，他指出，易威在美國擁有GMP製造廠，過去十年間多次接受主管機關查核未出現重大缺失，對於建亞而言，可縮短自行建置美國製造能力所需的時間與成本，有助於產品加速進入美國市場。

在營運表現方面，陳正表示，易威今年3月單月營收首度突破億元，為成立以來首次，顯示其已進入成長階段，商業模式與市場布局逐步驗證。易威在美國與中國大陸市場布局已逐漸開花結果，CDMO與藥品銷售同步成長，且部分產品具「首款」優勢，已切入中國大陸市場，在當地龐大市場規模下具發展空間。

陳正進一步表示，雙方在新劑型新藥及中樞神經系統產品領域具高度互補性，透過整合有機會形成「台灣研發、美國市場」的完整價值鏈，進一步拓展全球市場。他強調，該合作亦符合政府推動的「國際聯盟」方向，有助於提升台灣生技產業國際競爭力，並加速海外布局。