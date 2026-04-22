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響應地球日行動 日盛台駿推動霧峰農地生態復育

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
日盛台駿率同仁走入霧峰田間維護生態池。日盛台駿／提供
日盛台駿率同仁走入霧峰田間維護生態池。日盛台駿／提供

為響應4月22日世界地球日，日盛台駿（6958）集團舉辦企業志工日，率同仁深入台中霧峰友善農田，一起維護田間的生態庇護池。日盛台駿今年啟動「鳶飛魚躍–霧峰永續農業與生態保育計畫」，透過贊助生態環境監測、環境志工體驗等多元方式，推動農地生態復育與環境教育行動，支持農業永續與生物多樣性發展。

「鳶飛魚躍–霧峰永續農業與生態保育計畫」，本計畫以「協助農地重現田間生態」為目標，結合農業部農村發展暨水土保持署、霧峰區農會、彰化縣鳥會、中興大學等產官學與非營利機構夥伴，投入霧峰有機田區的生態棲地營造、生態監測與環境優化工作。日盛台駿也進一步透過實際行動支持農村，包括提供農民關懷、志工服務、採購環境友善農產品，讓ESG從資金投入延伸至農業支持與在地連結。

2026年世界地球日以「地球力（Our Power, Our Planet）」為主題，強調守護地球的力量，其實來自每一個人的選擇與行動。日盛台駿執行長林修如表示，企業推動ESG不僅止於資源投入，更重視員工參與及行動實踐，因此率領同仁在地球日前夕參與「鳶飛魚躍」計畫，從志工體驗中建立對環境永續的認同與責任感，以實際行動回應地球日精神。

日盛台駿透過「鳶飛魚躍」計畫，與彰化鳥會和霧峰在地農民合作，於友善農田區架設生態相機，長期監測田間生物的回歸與繁衍，發現農田大量減少驅鼠用藥、設置人工生態池的作為，成功創造生物棲息空間，讓田間的物種越來越豐富，尤其珍稀鳥類等生物的出現，對於本計畫的推動，更是一大鼓舞。

本次活動吸引日盛台駿同仁們熱烈響應。在活動過程中，彰化縣鳥會理事長李璟泓老師教導同仁如何設置「生物逃生梯」，讓誤入「三面光」水圳(兩旁都是水泥高牆的水圳)的小型生物得以爬上逃生梯順利脫困；也讓大家於水池中插入竹竿，營造吸引蜻蜓和小型鳥類棲息的環境；另外也介紹庇護池生態相機的操作，實地觀察黑翅鳶等鳥類活動情形。

此外，日盛台駿同仁們也參訪全台第一家菇類博物館--霧峰菇類產學館，以及霧峰農會精心打造的台灣農漁業物產館，從在地產業發展的軌跡中，認識台灣農業的韌性與價值，並透過採購等實際行動，支持在地農業發展。

日盛台駿近年與多元夥伴展開守護環境的合作，積極實踐環境永續，例如贊助「看見 齊柏林基金會」並合作舉辦淡水河淨河志工活動；推動「永續豆田計畫」，在苗栗公館認養大豆田，並在公司內部設立「永續豆田小舖」，以「種豆」和鼓勵「吃豆」的方式支持本土大豆產品；於台中霧峰執行「立竿見鷹」志工活動，在農田周邊設立棲架，吸引黑翅鳶駐足與捕鼠，大量減少驅鼠用藥，實踐友善農田。

在公司內部，日盛台駿則致力於低碳營運，2025年榮獲「台北市氣候行動獎」，2026年榮獲「中華民國有機生活環境教育推廣協會綠色標章」認證。日盛台駿持續透過多元行動落實永續理念，並透過環境教育、實地參與以及在地連結，深化員工對永續議題的認識，在企業文化中注入ESG精神，讓永續成為同仁共同實踐的日常，也展現企業在永續發展的長期承諾與行動力。

農地 世界地球日 中興大學

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