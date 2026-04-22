雄獅旅遊獲 GSTC 國際永續認證創上市櫃旅行社首例

雄獅（2731）旅行社正式取得「全球永續旅遊委員會」（GSTC）國際驗證，成為台灣首家通過全球永續旅遊旅行社標準的上市櫃旅行社。同時響應4月22日世界地球日，雄獅號召集團全體同仁及永續供應鏈千名員工，參與「一日蔬食」永續行動，預計減少約48公噸碳排放量，讓旅行成為改變地球的力量。

全球永續旅遊委員會（GSTC）是國際最具指標性的永續旅遊準則制定機構，旅遊產業公認最具公信力的永續標準。此次，雄獅從公司內部永續管理、經濟效益到外部社會、文化貢獻，環境保護以及外部產業鏈管理，全面接受國際驗證，內容從四大面向橫跨十大主題，包含：永續政策、營運策略、文化推廣與社會福祉、能源管理、氣候變遷因應等項目，導入GSTC標準持續提升企業永續營運韌性。

除了展現雄獅從營運管理到產品設計的全方位永續實力外，雄獅也領先業界導入並持續取得ISO14064-1組織型溫室氣體盤查，2025年盤查邊界已涵蓋所有子公司，更連續兩年自主性揭露經確信之永續報告書，此次取得GSTC認證，確立其作為台灣永續旅遊先驅的領航地位。

雄獅旅行社董事總經理黃信川表示，取得 GSTC 驗證不僅是國際對雄獅的肯定，更重要的是在準備過程中，永續理念已真正內化為全體同仁的日常實踐。這是重要的里程碑，但只是起點而非終點。「我們期許每一位旅人都能成為「責任旅人」，讓每一次旅行都成為守護環境的具體行動。」

同時，未來也將持續引導旅客實踐負責任的旅行，深化低碳交通網絡、擴大永續供應鏈合作，並以企業規模發揮產業影響力，攜手旅客與夥伴共同建構台灣永續旅遊生態系，讓世界看見台灣在永續旅遊領域的領先實力。

為響應世界地球日，雄獅持續發動永續行動回應世界地球日，除串聯集團關係企業，更攜手台灣樂活永續協會及會員夥伴響應「一日蔬食」永續行動。根據估算，每人選擇一日蔬食可減少約8公斤碳排放，本次行動預計可為地球減少約48公噸碳排量，相當於種植4,320棵樹一年的固碳量。

另外，除了蔬食日永續行動外，雄獅響應農糧署「國產雜糧在地生產」政策，縮短食物里程並減少碳足跡，包括旗下觀光列車鳴日號、福森號及栩悅號，將在地食材融入餐點設計，並將青年返鄉所經營的場域納入旅遊行程中，讓地方創生被世界看見。

除此之外，雄獅在團體行程中，提供蛋奶素、全素、穆斯林餐食等特殊餐食選擇，並於官網及出團資料中完成揭露「責任旅人行為準則」，落實GSTC準則中「社會福祉」與「環境保育」的核心價值。

永續旅遊不僅體現於「行」，更落實在「食」及行程內容的的轉型。雄獅以「Regional Tourism Hub」（區域旅遊樞紐）為核心策略，將全台1,065公里環島鐵道化為低碳旅遊骨幹，串聯南港、台北、新烏日、嘉義北門、新左營、枋寮及花蓮等七大Hub站點，雄獅鐵道觀光營運自今，服務約35萬名旅客。

鐵道旅遊成為實踐「旅遊即地方創生」永續理念的最佳途徑。以鳴日號與福森號等行程為例，雄獅透過具體行動帶動區域經濟發展，並促進在地文化傳承。雄獅將成功經驗從國內延伸至國際，如日本、瑞士、澳洲、加拿大等全球鐵道觀光。

雄獅旅行社董事總經理黃信川（左7）表示，取得 GSTC 驗證，也代表永續理念已真正內化為全體同仁的日常實踐。雄獅提供