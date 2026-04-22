雷虎科技發表鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機量產布局

雷虎科技（8033）22日表示，公司接待由外交部國際傳播司司長張秀禎率領的41位外籍媒體記者參訪，正式向國際媒體發表最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣1.25兆元軍購與第一島鏈商機。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，國防部公布1.25兆元國防採購規劃，顯示國防戰略已由傳統大型武器，轉向以無人載具、機動打擊與分散部署為核心的不對稱作戰模式。

蘇聖傑說，未來戰場已進入高消耗、高機動、高自主化時代，具備快速量產、低成本補充與自主供應鏈能力的無人系統，將成為全球國防採購主流。雷虎多年投入無人機、無人艇與關鍵模組研發，現已進入工業化量產階段。

蘇聖傑宣布，量產型「Seashark TT-600(海鯊號600)」鋁沖壓無人艇，專為台灣海軍未來1,600艘無人艇需求所打造。平台採鋁合金沖壓製程，可大幅提升產能、品質一致性與維修效率，符合高強度作戰補充需求。

先前，雷虎「Seashark 800(海鯊號800)」已於2025年在蘇澳港完成測試，並結合中華電信（2412）與OneWeb低軌衛星通訊，成功完成60公里航行、通訊、避障、抗干擾及AI目標追蹤驗證。

雷虎同步發表即將量產的「PapaDelta」鐵三角無人機，定位為長程低成本打擊平台，符合第一島鏈防衛需求。其概念與LUCAS同屬戰術應用方向。

雷虎鐵三角無人機將採鋁合金沖壓量產工藝，具高產能、低成本、快速交付優勢，可望爭取台灣軍方與國際市場訂單。

蘇聖傑表示，雷虎將持續深化海空無人載具產品線，結合AI、衛星通訊、自主導航與非紅供應鏈優勢，打造台灣下一世代國防產業的新標竿。