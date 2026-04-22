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綠金、行政雙引擎啟動 二重工廠聚落蛻變都心重劃區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新北大都會公園翻轉三重印象，也讓二重左岸受到矚目。信義代銷提供
新北大都會公園翻轉三重印象，也讓二重左岸受到矚目。信義代銷提供

新北大都會公園424公頃綠肺效應催熟二重重劃區，讓昔日廠房聚落蛻變為雙北首購熱區。信義代銷表示，今年新北第二行政中心利多正式落地，左岸成屋每坪成交均價落在62至69萬元、預售屋每坪成交均價已推升至72至83萬元，與右岸的價差空間成為市場最具想像力的補漲故事。

辰光橋兩端的房市發展各自精彩，信義代銷分析，二重右岸主打成熟機能與交通樞紐，加上潤泰CITYLINK大型商場進駐，周邊預售屋每坪推案價在89至102萬元之間，5年內成屋每坪成交均價約在72至79萬元。這道逼近百萬的價格防線，確立右岸的成熟價值，也為左岸預留價差補漲的想像空間。

二重左岸從廠房聚落到市政新都心，以捷運先嗇宮站為核心，在新北第二行政中心與媒體園區兩大話題帶動，成為新北市的新興行政核心軸帶。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，區內建物屋齡多在5年以內，市容嶄新整齊，成屋市場行情每坪62至69萬元之間；而在預期心理帶動下，預售屋平均單價已推升至72至83萬元，顯示市場對其發展前景的認可。

童莉婷表示，二重左岸的房市定位在利多兌現後，轉變為具備實質建設題材的區域，加上市場小宅化趨勢，行情呈現上揚趨勢。左岸房價已脫離過去的低基期水準，未來與右岸的價格差距預期將持續縮小。

重劃區 預售屋

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