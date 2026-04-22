三重1建設將完工 業者：市場最具想像力的補漲故事來了

位於三重二重重劃區左岸的新北第二行政中心，預計今年完工啟用，信義房屋表示，左岸成屋目前每坪62至69萬、預售均價72至83萬元，與右岸的價差空間成為市場最具想像力的補漲故事。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，近年二重重畫區左右岸房市發展各自精彩，二重右岸主打成熟機能與交通樞紐，加上潤泰CITYLINK大型商場進駐，周邊預售單價在89至102萬之間，5年內成屋約在72至79萬元。

這道逼近百萬的價格防線，確立右岸的成熟價值，也為左岸預留價差補漲的想像空間。

她表示，二重左岸從廠房聚落到市政新都心，以捷運先嗇宮站為核心，在新北第二行政中心與媒體園區兩大話題帶動，成為新北市的新興行政核心軸帶。

區內建物屋齡多在5年以內，市容嶄新整齊，成屋市場行情每坪62至69萬元之間；而在預期心理帶動下，預售屋平均單價已推升至72至83萬元，顯示市場對其發展前景的認可。

童莉婷指出，二重左岸的房市在利多兌現後，轉變為具備實質建設題材的區域，加上市場小宅化趨勢，行情呈現上揚趨勢。左岸房價已脫離過去的低基期水準，未來與右岸的價格差距預期將持續縮小。