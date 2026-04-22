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台南老化指數飆188% 一因素這區出現「年輕化」現象

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
善化區房市示意圖。業者提供
善化區房市示意圖。業者提供

台灣人口老化嚴重，根據內政部統計，全台都市老化指數，也就是65歲以上老年人口對0-14歲幼年人口之比，已全數突破一百，其中台南全市老化指數多達188%，等於走在路上，幾乎每碰到兩位老人，才有一位小孩。

台南「老化」雖明顯，不過，受惠於南部科學園區的擴張與就業人口，周邊行政區的人口結構出現年輕化現象，其中善化區老化指數110.2%，全市最低，為台南市「最年輕」的行政區。

觀察善化區的人口組成，0-14歲幼年人口占比15.51%為全市最高，而65歲以上老年人口比例約17.1%，因此老化指數110.2%為全市最低，其他較為年輕的行政區，依序為安南區、新市區、永康區。

大家房屋善化南科加盟店店東陳雅玲表示，善化區能在高齡化浪潮中展現「抗老」，關鍵在於南科所帶來的拉力，包括台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）的進駐投資，創造大量就業機會，吸引26至40歲的工程師與專業人才。

這族群正值成家黃金時期，加上科技業薪資高，更具生養本錢，也因此區域幼年人口居全市之冠。

業者表示，看好這群人購屋需求，許多建商在當地推案，如以優質生活提供者作為品牌核心的麗欣建設，就在興華重劃區旁推出大樓案「興華苑」，個案訴求擁大成國小、蓮潭國中小國中部雙語學區資源，完工後社區將同步導入整合型生活服務，從櫃檯接待、收發管理到生活代辦，每坪均價43.33萬。

目剪南科周邊新案房價多來到四、五字頭，位於新市區新和重劃區的「海悅曦湖」，規劃2~3房，每坪均價42萬，最高來到47.8萬元。受惠北外環紅利的永康鹽行重劃區，區內新案「國泰仰睦」、「遠雄山禾」最高價已衝破5字頭大關。

安南九份子重劃區近年因新設九份子國中小學區，吸引南科科技人與置產族進場卡位，其中興富發集團推出的「悦讀耶魯」，主打水岸景觀宅大樓，每坪均價40.23萬，最高達42.1萬。

台南 南科 內政部

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