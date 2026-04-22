快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

走出辦公室愛地球！臺鹽健走清掃護鄰里

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽董事長丁彥哲（前排左8）、總經理李杰翰（前排左9）、副總經理洪雅萍（前排左7）率逾60位志工隊健走清掃，走出辦公室維護在地環境，打造社區共好。台鹽提供
臺鹽董事長丁彥哲（前排左8）、總經理李杰翰（前排左9）、副總經理洪雅萍（前排左7）率逾60位志工隊健走清掃，走出辦公室維護在地環境，打造社區共好。台鹽提供

響應4月22日世界地球日，臺鹽（1737）20日舉辦「臺鹽地球日暨員工健走活動」，由董事長丁彥哲領軍，率總經理李杰翰、副總經理洪雅萍及60多位同仁，暫離繁忙公務走入鄰里，沿台南運動公園、竹溪月見橋及健康廣場等路段健走清掃，沿途撿拾菸蒂、紙屑、衛生紙等廢棄物，將環境守護從辦公室延伸至鄰里社區，以實際行動關懷在地環境。

丁彥哲指出，臺鹽核心事業與海洋及自然環境密切相關，守護環境不僅是企業責任，更是永續經營的重要基礎。公司正逐步將環境維護由年度活動轉化為日常行動，期許同仁秉持「飲水思源」精神持續參與，讓永續理念落實於日常生活

除總部健走清掃外，七股鹽山也於19日舉辦「鹽系植感森活日」，吸引多組家庭參加。七股鹽山為鹽業環境教育認證場所，持續推廣鹽業文化與濱海生態教育。此次活動規劃植樹、種子彩繪與七里香盆栽DIY，引導民眾認識濱海植物在高鹽分環境下的生長特性。透過親子共同栽下樹苗，不僅為園區增添綠意，也讓永續觀念在孩子心中自然萌芽。

臺鹽公司表示，公司以海洋起家，各廠區長期動員志工投入海岸清理，淨灘足跡遍及台南黃金海岸、嘉義東石白水湖壽島及通霄精鹽廠鄰近海堤。營運面則持續推動節能減碳與低碳轉型，包括斥資逾6億元更新通霄精鹽廠汽電共生系統、建置太陽能設施，及推出減塑25% rPET包裝水等，降低製程與產品對環境的影響；未來將持續結合各廠區志工及七股、通霄觀光場域，從在地連結推動多元永續作為，強化企業與環境共好。

臺鹽 生活 健走

延伸閱讀

半天清出500公斤垃圾 塔山電廠號召200人守護金門海岸

綠色通勤展永續力 三商美邦人壽獲「減碳大聯盟」北市企業第四名肯定

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

群益捐血送愛19年結合 ESG 深耕公益 榮獲「捐血績優團體」肯定

相關新聞

北台中蛋黃區成資金避風港 崇德大道再傳7字頭成交

在房市從普漲走向分化之際，具備成熟機能與地段支撐的蛋黃區，重新成為市場資金與建商布局焦點。其中串聯4期、11期與14期的「崇德大道」，不僅坐擁完整商圈與便捷交通條件，更因橫跨多個主要發展板塊，近年持續吸引品牌建商相繼卡位。

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

三重1建設將完工 業者：市場最具想像力的補漲故事來了

位於三重二重重劃區左岸的新北第二行政中心，預計今年完工啟用，信義房屋表示，左岸成屋目前每坪62至69萬、預售均價72至83萬元，與右岸的價差空間成為市場最具想像力的補漲故事。

台南老化指數飆188% 一因素這區出現「年輕化」現象

台灣人口老化嚴重，根據內政部統計，全台都市老化指數，也就是65歲以上老年人口對0-14歲幼年人口之比，已全數突破一百，其中台南全市老化指數多達188%，等於走在路上，幾乎每碰到兩位老人，才有一位小孩。

北市文山樟新一期社宅滲水牆面剝落狀況多？都發局：已完成報修

台北市文山區樟新一期社宅於114年9月完工入住，但北市議員王欣儀接獲住戶陳情，短短半年期間，屋內就出現滲水、牆面剝落等問題。都發局表示，已全數完成一期報修項目，在二期規畫將納入地方民意與社福設施，並嚴格執行交通評估。

獨家專訪／不怕日股下市創新高！東證社長橫山隆介：公司素質更重要

4月1日橫山隆介正式接下東京證交所社長印信，今年恰好是他加入東證的第40年，這座位於東京金融區中心的建築，陪他度過人生的大半歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。