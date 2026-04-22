走出辦公室愛地球！臺鹽健走清掃護鄰里

響應4月22日世界地球日，臺鹽（1737）20日舉辦「臺鹽地球日暨員工健走活動」，由董事長丁彥哲領軍，率總經理李杰翰、副總經理洪雅萍及60多位同仁，暫離繁忙公務走入鄰里，沿台南運動公園、竹溪月見橋及健康廣場等路段健走清掃，沿途撿拾菸蒂、紙屑、衛生紙等廢棄物，將環境守護從辦公室延伸至鄰里社區，以實際行動關懷在地環境。

丁彥哲指出，臺鹽核心事業與海洋及自然環境密切相關，守護環境不僅是企業責任，更是永續經營的重要基礎。公司正逐步將環境維護由年度活動轉化為日常行動，期許同仁秉持「飲水思源」精神持續參與，讓永續理念落實於日常生活。

除總部健走清掃外，七股鹽山也於19日舉辦「鹽系植感森活日」，吸引多組家庭參加。七股鹽山為鹽業環境教育認證場所，持續推廣鹽業文化與濱海生態教育。此次活動規劃植樹、種子彩繪與七里香盆栽DIY，引導民眾認識濱海植物在高鹽分環境下的生長特性。透過親子共同栽下樹苗，不僅為園區增添綠意，也讓永續觀念在孩子心中自然萌芽。

臺鹽公司表示，公司以海洋起家，各廠區長期動員志工投入海岸清理，淨灘足跡遍及台南黃金海岸、嘉義東石白水湖壽島及通霄精鹽廠鄰近海堤。營運面則持續推動節能減碳與低碳轉型，包括斥資逾6億元更新通霄精鹽廠汽電共生系統、建置太陽能設施，及推出減塑25% rPET包裝水等，降低製程與產品對環境的影響；未來將持續結合各廠區志工及七股、通霄觀光場域，從在地連結推動多元永續作為，強化企業與環境共好。