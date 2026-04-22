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北台中蛋黃區成資金避風港 崇德大道再傳7字頭成交

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「崇德大道」串聯4期、11期與14期，憑藉商圈與交通優勢，成為品牌建商布局熱區。記者宋健生／攝影
「崇德大道」串聯4期、11期與14期，憑藉商圈與交通優勢，成為品牌建商布局熱區。記者宋健生／攝影

房市從普漲走向分化之際，具備成熟機能與地段支撐的蛋黃區，重新成為市場資金與建商布局焦點。其中串聯4期、11期與14期的「崇德大道」，不僅坐擁完整商圈與便捷交通條件，更因橫跨多個主要發展板塊，近年持續吸引品牌建商相繼卡位。

最新市調指出，上述建商包括冠德（2520）、誠邑築、富宇（4907）、亞昕（5213）、鉅虹、國泰和坤悅（5206），崇德大道也逐步形成北台中房市最受矚目的主戰場，沿線新案成交單價已站上7字頭格局。

根據內政部實價登錄資料，冠德建設的「崇德綻」，首筆成交單價為72.57萬元，作為崇德路近期預售案中率先揭露的個案，具備一定的區域定錨意義。

隨著市場資金回流蛋黃區，崇德大道作為串聯北台中核心生活圈的重要軸線，這筆成交除了為區域房價增添指標性實績，也讓市場重新關注該路段後續的發展與行情走勢。

崇德大道的「冠德崇德綻」採先建後售模式，規劃地上24層黃金級綠建築，主力產品為39至59坪、3至4房格局，另規劃最大可達118坪的合併戶產品，鎖定重視空間尺度與居住品質的自住買盤。

社區同步規劃約700坪公設會館，除打造47米門廳外，也納入三水道室內溫水泳池、健身房、高爾夫球室、圖書館及遊戲室等設施，提升整體生活機能與休閒質感。

住宅設計則導入近年市場少見、兼具跳島錯層宜居陽台與複層大露台的設計，藉由立面層次與空間延伸感的鋪陳，凸顯品牌建商對中大坪數產品的規劃深度。

無獨有偶，誠邑築建設最新推出的「嶼76 The Island」，全案共計76戶，規劃37至46坪、2至3房產品，據了解，目前成交單價也已突破7字頭。

富宇建設總銷150億元指標案「富宇映月」，2,324坪基地興建4棟、24層住宅大樓，規劃2至3房產品，共計622戶；今年還有亞昕國際與鉅虹建設合建案「大連路案」蓄勢待發，總銷高達247億元。

後續推案動能也持續醞釀中，其中，國泰建設已在河北路二段、北平路三段口布局「國泰東峰段新案」，基地面積約567坪，預計規劃146戶。

坤悅開發近年分批取得北屯東峰段土地，目前累計總價約17.8億元，整合面積達931.67坪，換算每坪土地成本約191.15萬元，顯示品牌建商對崇德生活圈周邊發展仍具高度信心。

值得注意的是，區域商用不動產也出現高總價交易，北區北平路二段、由康是美北平二門市承租的透天店面，今年1月以總價1億4,788萬元易主，也讓市場再度關注崇德生活圈周邊的商業支撐與資產保值性。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，在當前買氣轉趨觀望的情況下，「生活機能」已成為支撐房價的重要基礎。相較於蛋白區、蛋殼區較容易受到景氣波動與供給量影響，具備成熟商圈、交通便利與完整生活機能的蛋黃區，反而更能展現保值與抗跌特性。

沈政興指出，對自住客與中長期置產族而言，現階段購屋不再只是單純追價，而是更重視資產是否具備長期支撐力與抗波動能力，資金也因此明顯回流核心區。

冠德建設「崇德綻」首筆成交單價72.57萬元，具備一定的區域定錨意義。記者宋健生／攝影
冠德建設「崇德綻」首筆成交單價72.57萬元，具備一定的區域定錨意義。記者宋健生／攝影

崇德生活圈指標建案與土地佈局一覽。資料來源：市調、業者提供
崇德生活圈指標建案與土地佈局一覽。資料來源：市調、業者提供

內政部 房市 國泰

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