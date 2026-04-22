橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

中信房屋淡水新市濱海加盟店店長童尹表示，隨著交通利多與淡海科學城計畫的持續進行，預計未來會有越來越多的脫北族及就業人口選擇在淡水落腳，淡水房市持續看好。

童尹表示，淡海新市鎮近年利話題多不斷，其中最受矚目的建設項目非淡江大橋莫屬。

他表示，淡江大橋通車後，預計可分擔關渡大橋及台2線竹圍路段約3成車流，大幅提升通勤與出遊效率。未來新市鎮能快速連接台64線及台61線，讓五股、新莊、板橋等地的通勤族更有機會轉向房價親民的淡水。

除交通利多外，國土署亦規劃推動淡海新市鎮二期「淡海科學城」計畫，結合淡江大橋與淡北道路的建設，可望串聯北投士林科技園區與關渡科學園區，進一步整合北台灣科技廊帶，吸引更多高薪就業人口駐足，進而提升區域房市交易量能。

童尹表示，淡水房價基期相對較低，目前區域房價仍普遍落在3字頭上下，總價1,000-1,600萬元左右就能買到屋況還不錯的2-3房中古屋，CP值相當高。

在比價效應下，最近幾年淡水吸引了大量購屋需求的湧入，其中不乏大台北輕移民、海歸華僑、雙北退休族及科學園區上班族等。

據內政部戶政司統計，2025年淡水區淨遷入人口達7,996人，位居全國各行政區之冠，這股持續湧入的人口紅利，不僅為當地房市提供了強勁支撐，也大大鞏固了房價穩健成長的市場基本面。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去淡水房市受交通壅塞、氣候及新建案供給量較大等因素影響，曾面臨較重賣壓。但如今隨著淡北道路與淡江大橋等重大建設陸續推進，以及區域生活機能的日益完善，目前市場上的待售餘屋正穩定去化，購屋族的進場意願也同步提升，後續表現相當具有想像空間。