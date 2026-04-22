北市文山樟新一期社宅滲水牆面剝落狀況多？都發局：已完成報修

台北市文山區樟新一期社宅於114年9月完工入住，但北市議員王欣儀接獲住戶陳情，短短半年期間，屋內就出現滲水、牆面剝落等問題。都發局表示，已全數完成一期報修項目，在二期規畫將納入地方民意與社福設施，並嚴格執行交通評估。

王欣儀說，陳情書上寫到，樟新一期社宅興建品質非常差，不是馬桶不通、廚房水槽不通，即便是自掏腰包請師傅來修理，還花了3000元到5000元不等，竟又出現狀況。對於周遭又要再蓋二期社宅，實在敬謝不敏。

都發局表示，樟新水岸社宅一區共有192戶，自114年9月入住、11月起租以來，截至115年3月底入住率達88.5%。針對住戶反映的修繕需求，皆積極追蹤處理。統計入住至3月底止，共受理81件紀錄。

都發局說明，其中屬於廠商保固責任的報修案件共30件，目前均已依最高標準，導入第三方驗屋制度並落實保固責任，確保居住無虞督導廠商修復完畢後結案；其餘51件則屬物管諮詢及服務性案件，未涉及建築物結構或工程問題。

另有關二期工程，都發局補充，目前正辦理專案管理（含監造）技術服務案的招標程序，預計於115年7月決標。待廠商定案後，都發局將持續積極與當地里長及居民溝通，將地方意見考量納入規劃社會福利設施，以增進社區機能。

特別是在交通配套方面，也將與專業團隊依照交通局建議，取得交通影響評估（交評）核可，確保社宅開發計畫能與在地生活環境和諧共融，不影響鄰近區域的交通順暢。