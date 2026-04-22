快訊

延長停火但不解除封鎖！川普續施壓 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

變天前先爆熱！南部飆36度 午後2大區域恐有「暖區暴雨」

男子心血來潮街頭裸奔曬月亮 伴侶拿手機幫拍…下場GG了

聽新聞
0:00 / 0:00

仁新新藥啟動美國 FDA 送件 加速斯特格病變新藥上市進程

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）22日代子公司Belite Bio, Inc公告，Belite已正式向美國FDA提出治療斯特格病變新藥LBS-008（Tinlarebant）新藥查驗登記申請（NDA）滾動式送件程序。

Tinlarebant為一款創新口服候選藥物，用於治療因ABCA4基因突變所導致的罕見遺傳性視網膜疾病－斯特格病變（STGD1）。受惠於FDA針對斯特格病變所授予之突破性治療認定，Belite展開NDA滾動式送件程序，藉此加速審查時程。

此送件機制賦予Belite分階段提交新藥申請文件，FDA得以提前啟動審查程序，打破了傳統新藥查驗登記申請需要一次性備齊文件始得送件的限制。Belite預計於2026年第2季完成所有資料送件，力拚成為全球首款獲准之斯特格病變新藥。

Belite醫務長Hendrik Scholl表示，斯特格病變是一種具威脅性且持續惡化的疾病，好發於青少年時期，隨著病程進展，幾乎所有患者最終都將步入法定失明，嚴重衝擊患者的生活品質。新藥查驗登記申請的里程碑為患者、照護者、醫師及整個斯特格病友社群帶來希望。

他表示，Tinlarebant有望成為全球首款獲准治療斯特格病變的藥物。對此次提交FDA的資料深具信心，其中包含DRAGON臨床三期試驗展現的突破性成果，並期待於今年第2季完成NDA送件。

仁新表示，斯特格病變目前並無任何藥物或療法，Belite憑藉先前取得之突破性治療認定，利用滾動式審查優勢來縮短藥物上市的時間。Tinlarebant為全球首款在斯特格病變治療領域取得重大突破的候選藥物，本次啟動新藥查驗登記申請滾動式送件程序，不僅是全球新藥開發的重要里程碑，更象徵該藥物正式邁入關鍵的新藥上市監管審查階段。

公司表示，未來Belite將持續推動全球新藥開發進程，加速商業化布局，期盼在為患者提供創新療法的同時，持續為股東創造長期價值。

NDA FDA

延伸閱讀

新穎生醫腎病檢測逾40國取證 美第3季商轉啟動成長

經濟部領軍16家生醫廠出擊「CPHI Japan」 工研院結盟 iPark Institute

諾貝爾獎得主齊聚清大 談AI時代的醫療與市場變局

基因失控全身長腫瘤！婦罹罕病30多年反覆開刀

相關新聞

獨家專訪／不怕日股下市創新高！東證社長橫山隆介：公司素質更重要

4月1日橫山隆介正式接下東京證交所社長印信，今年恰好是他加入東證的第40年，這座位於東京金融區中心的建築，陪他度過人生的大半歲月。

華航：三原則迎戰高油價 看好2026年客貨運表現

國際油價持續高檔，華航董事長高星潢昨（21）日表示，燃油成本占整體營運比重逼近四成，航空營運壓力大。華航將以「不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本」三大原則應對，目前貨運視需求彈性調漲運價反映油價變動，客運則依油價變動加收燃油附加費，並持續觀察市場變化調整策略。

航空雙雄搶客 拚運動行銷

全球航空客運市場觀光需求不斷改變，華航、長榮航瞄準運動行銷商機，都推出馬拉松比賽，吸引國際觀光客目光，間接增加載客率。

智慧經營／艾美特電器董事長史瑞斌精準管理 輕資產化勝出

身為全球電暖器龍頭與第二大風扇品牌的領航者，艾美特電器董事長史瑞斌在2018年接下重任時，內心參雜著巨大的焦慮。這家走過53個年頭的老牌企業，當時正處於傳統製造業轉型與數位化浪潮的夾擊中。回憶接班初期，他坦言一度懷疑自己是否適任，「那段時間壓力極大，我不僅要理解營運，更要重塑員工對新領導人的信任。」

市場觀察室／三大危機衝擊 夜市魅力褪色

夜市曾經是台灣三多現象之一，如今夜市的魅力正在褪色，這並非單一因素造成，而是一場由內在失衡與外在衝擊共同引發的複合式危機。從失去獨特性的商品，到令人卻步的價格與環境，再到新興消費模式的擠壓，構成了夜市當前的困境。

法律頻道／三個層面 掌握企業控制權

近期某上市公司的股權變動，引發市場高度關注。公司外部股東以百億元買進逾5%的股份，外界多半從投資角度切入，討論進場時機、資金布局，甚至預測未來股價波動。但如果把視角從「投資」轉為「傳承」，這就不是單純的財務投資，而是一個典型的控制權移動訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。