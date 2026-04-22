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華航：三原則迎戰高油價 看好2026年客貨運表現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
面臨高油價，華航董座高星潢表示將以三大原則應對。記者黃淑惠／攝影
面臨高油價，華航董座高星潢表示將以三大原則應對。記者黃淑惠／攝影

國際油價持續高檔，華航（2610）董事長高星潢昨（21）日表示，燃油成本占整體營運比重逼近四成，航空營運壓力大。華航將以「不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本」三大原則應對，目前貨運視需求彈性調漲運價反映油價變動，客運則依油價變動加收燃油附加費，並持續觀察市場變化調整策略。

華航昨日宣布「2026華航馬拉松星光夜跑」開放報名，賽事將於10月31日在台北大佳河濱公園登場。

高星潢坦言，面對市場現況「一則以喜，一則以憂」：今年客、貨運需求表現皆佳，客運平均載客率維持在85%以上，歐洲線更高達90%；貨運市場更旺，今年以來需求、價格一直居高不下，沒有淡季表現。

然而，燃油成本占營運比重從去年約三成，今年已攀升至近四成，顯示油價狂飆已急速推升航空業成本。高星潢強調，油價始終是航空業最難掌握的成本壓力來源。燃油成本大幅上升對今年獲利勢必帶來影響，但只要市場需求維持強勁，仍有助於緩解油價上漲的衝擊。

因應國際油價波動，高星潢指出，華航營運將以三大原則應對。首先，全球客運市場在美伊衝突後仍未受明顯影響，需求持續強勁，只要各地供油穩定，華航不會因油價上漲而中斷航班；其次，航網調整將以滿足旅客需求為核心，依市場變化靈活調整班次；第三，客運或貨運均須合理反映成本壓力，以降低整體營運風險。

高星潢分析，客運需求持續回溫，美國線商務旅客明顯復甦，帶動整體載客率維持在85%以上；歐洲線則因中東戰事影響轉機動能，加上大洋洲旅客轉往台灣轉機，受惠轉單效應，載客率提升至90%以上；亞洲區的東北區表現很亮麗。

即便受到戰爭及油價變動加大，客貨運需求仍未受到明顯影響。

其中，日本客運市場熱度不減，在匯率優勢帶動下，國人赴日旅遊需求攀升；美國線方面，去年受美國政策壓抑，使得探親與留學需求下滑，今年已經開始回春；歐洲線則因中東轉機功能受限，帶動市場需求強勁。

華航 油價 董事長

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