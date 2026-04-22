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航空雙雄搶客 拚運動行銷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球航空客運市場觀光需求不斷改變，華航（2610）、長榮航瞄準運動行銷商機，都推出馬拉松比賽，吸引國際觀光客目光，間接增加載客率。

華航董事長高星潢表示，「2026 華航馬拉松星光夜跑」即刻開放網路報名，賽事將於10月31日登場，以「親子嘉年華」為主題，打造結合親子運動、戶外市集、星光音樂拉與公益合作的路跑活動。

今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線。

長榮航空馬拉松每年邀請海內外菁英跑者齊聚台北，是國際馬拉松暨路跑總會國際認證接軌全球標準的賽事，自2018年開始舉辦，2021年升級全馬組別。2025年共吸引52個國家、共計24,000名海、內外跑者參加。

長榮航空還推出「長榮航空世界跑」，與雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社共同合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，讓跑者能搭乘長榮航空出國比賽。

長榮 路跑 馬拉松

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