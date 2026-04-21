從建築走進生活 富宇雙主題活動打造豐富春日體驗

春日不僅是節氣流轉的時節，也是重新調整生活步調、回應身心需求的美好時刻。富宇建設與富宇地產（4907）今年春季以雙主題活動串聯感官療癒與身心舒展，先後推出「春分如歌・品香漫行」香道體驗與「2026 富宇女力Girl's Power」戶外流動瑜伽兩場主題活動，邀請參與者從不同面向體驗慢生活，體現富宇近年致力於從建築走進生活的理念。

富宇建設協理周燕槿提到，建築不只是承載日常的空間，更能延伸為貼近身心、豐富感受、回應四季節奏的生活方式。

周燕槿指出，「春分如歌・品香漫行」香道體驗和「2026富宇女力Girl's Power」戶外流動瑜伽兩場活動雖形式不同，卻都圍繞著對土地與自我的關注，期盼透過文化藝術和瑜珈體驗，邀請住戶和民眾為自己按下暫停鍵，走出戶外、為心靈充電，重新建立與自然之間更深刻的連結。

作為春季體驗的起點，富宇推出「春分如歌・品香漫行」香道體驗，與知名薰香品牌「禾青香堂」合作，帶領住戶在春分時節走入山林裡的「憨人書院」，探索沉香文化，聆聽忘憂鼓與頌缽交織出的療癒樂音，在擇善固執的「憨人精神」中，展開一段結合生態、感官與心靈沉澱的半日旅程。

延續春日體驗的溫度，「2026富宇女力Girl's Power」也在日前舉辦，邀請參與者在苗栗卓蘭「橘舍三食」自然環境中，以「柔韌力量」為核心，進行一場靜心與瑜伽體驗，活動聚焦女性在生活、職場與家庭等多重角色中的持續耕耘與堅定力量，藉由瑜珈所傳遞的穩定、柔軟與韌性，展現當代女性自在而堅定的生命光彩。

除了流動瑜珈體驗之外，活動現場亦設有咖啡與茶席，由手沖咖啡師及茶藝師為參與者現場沖煮，讓大家在身心舒展之餘，也能細細品味春日裡的溫潤與餘韻。

精緻午宴過後，參與者更可於果園草地間自由漫步，在綠意環繞與自然光景中放慢步調，感受片刻閒適，在遠離城市紛擾的森系氛圍裡，享受大自然的溫柔洗禮。

周燕槿進一步說明，富宇多年來持續以實際行動，為住戶打造居住後的生活體驗，讓建築不只停留在空間本身，更進一步延伸到文化體驗、生活提案與居住品質。未來也將持續透過多元活動，陪伴住戶在四季流轉中，感受更豐富、更有溫度的居住日常。