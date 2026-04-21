快訊

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

等伊朗內部達成共識提和平協議 川普宣布停火協議延長

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／艾美特電器董事長史瑞斌精準管理 輕資產化勝出

經濟日報／ 籃珮禎
艾美特電器董事長史瑞斌。 艾美特／提供
艾美特電器董事長史瑞斌。 艾美特／提供

身為全球電暖器龍頭與第二大風扇品牌的領航者，艾美特電器董事長史瑞斌在2018年接下重任時，內心參雜著巨大的焦慮。這家走過53個年頭的老牌企業，當時正處於傳統製造業轉型與數位化浪潮的夾擊中。回憶接班初期，他坦言一度懷疑自己是否適任，「那段時間壓力極大，我不僅要理解營運，更要重塑員工對新領導人的信任。」

彈性定價 上下通吃

然而，領導者的價值往往在谷底才見真章。史瑞斌深知傳承可以是負擔，也可以是榮耀。為了帶領團隊走出迷霧，他強迫自己從不擅言詞的幕後走上公關前線。他體悟到領導力不只是決策，更是一份勇氣。他與共同創辦人、副董事長蔡正富形成互補，一人專注戰略效率，一人穩定組織制度，將創辦人史鴻堯遺留的「誠信、公義」轉化為跨世代的經營哲學。

面對近年中美貿易戰與消費降級等多重挑戰，史瑞斌的經營思考回歸最純粹的「生存哲學」。在中國大陸市場，電商平台掌握主導權讓品牌方利潤稀薄。史瑞斌冷靜判斷：在殘酷的存量競爭中，「勝者」即是「剩者」。他強調，企業必須先在風暴中站穩腳步，守住資金鏈，才能談未來發展。

在解決經營困局上，史瑞斌展現極致的精細化管理。他對成本的控制被戲稱為「摳門」，但他認為這是企業的韌性來源。他觀察到年久失修的舊機台，不只是維修費，更在吞噬昂貴的坪效，「設備放在那裡就是在燒錢。」透過精準管理，他將九江與深圳基地的倉儲租金，從每年人民幣4,000萬元大幅降至400萬元，這正是艾美特在寒冬中維持競爭力的關鍵。

針對傳統製造業笨重的組織架構，史瑞斌啟動大規模「輕資產化」改革。他推行內部承包制，將非核心部門轉交熟悉品質的合作夥伴承接，將企業轉向柔性且具彈性的組織。這種策略不僅降低固定成本，更讓艾美特能集中研發資源在高毛利的核心技術上，實現製造導向向科技導向的轉型。

在產品策略上，史瑞斌不再陷入「高品質」或「高CP值」的二選一難題。他認為市場不是小孩做選擇題，必須「上下通吃」。艾美特既推出單價人民幣千元以上的高階循環扇，維持專業形象；也開發人民幣百元的入門款以保住經濟規模。這種彈性的定價策略，讓艾美特在平台演算法主導的市場中，依然保有品牌的能見度。

組織變革 基業創新

人才觀念的翻轉，是史瑞斌治理下的另一項重點。面對人口紅利消退，他提出「從人力到人才」的組織變革。他認為企業責任不只是提供就業，而是讓員工從單純勞動力，升級為能使用AI工具、具備敏捷反應能力的專業人才。在2023年市場冷卻的轉捩點，艾美特能迅速調整庫存，全仰賴這支反應迅速的團隊。

展望未來，史瑞斌正積極尋找艾美特的「第二成長曲線」。他將目光投向B端市場，利用馬達與冷卻技術，開發伺服器機房散熱、畜牧業通風等新應用情境。

他敏銳察覺AI與人型機器人技術的崛起，背後都需要極致的散熱解決方案，這正是艾美特的核心優勢。透過「零組件先行」切入新興產業，艾美特正從單純家電商轉化為「居家空氣管理專家」。

53年基業不是守成藉口，而是創新起點。史瑞斌堅信，唯有不斷自我更新，將每一次危機化為革新動力，才能在多變的全球市場，讓這陣從台南吹起的風，持續吹向世界。

延伸閱讀

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

永續行動真的帶來改變了嗎？用「社會影響力」找回企業的決策本質

富邦65周年、從內省到勇往前行 蔡明忠：用正向力量與社會共好

酷必資訊攜手 LINE WORKS 打造企業「對話即工作入口」新模式

相關新聞

華航：三原則迎戰高油價 看好2026年客貨運表現

國際油價持續高檔，華航董事長高星潢昨（21）日表示，燃油成本占整體營運比重逼近四成，航空營運壓力大。華航將以「不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本」三大原則應對，目前貨運視需求彈性調漲運價反映油價變動，客運則依油價變動加收燃油附加費，並持續觀察市場變化調整策略。

航空雙雄搶客 拚運動行銷

全球航空客運市場觀光需求不斷改變，華航、長榮航瞄準運動行銷商機，都推出馬拉松比賽，吸引國際觀光客目光，間接增加載客率。

智慧經營／艾美特電器董事長史瑞斌精準管理 輕資產化勝出

身為全球電暖器龍頭與第二大風扇品牌的領航者，艾美特電器董事長史瑞斌在2018年接下重任時，內心參雜著巨大的焦慮。這家走過53個年頭的老牌企業，當時正處於傳統製造業轉型與數位化浪潮的夾擊中。回憶接班初期，他坦言一度懷疑自己是否適任，「那段時間壓力極大，我不僅要理解營運，更要重塑員工對新領導人的信任。」

市場觀察室／三大危機衝擊 夜市魅力褪色

夜市曾經是台灣三多現象之一，如今夜市的魅力正在褪色，這並非單一因素造成，而是一場由內在失衡與外在衝擊共同引發的複合式危機。從失去獨特性的商品，到令人卻步的價格與環境，再到新興消費模式的擠壓，構成了夜市當前的困境。

法律頻道／三個層面 掌握企業控制權

近期某上市公司的股權變動，引發市場高度關注。公司外部股東以百億元買進逾5%的股份，外界多半從投資角度切入，討論進場時機、資金布局，甚至預測未來股價波動。但如果把視角從「投資」轉為「傳承」，這就不是單純的財務投資，而是一個典型的控制權移動訊號。

古書今贏／無欲則剛 百騙不侵

有個養豬戶，在他勤奮照顧下，豬圈內的60多頭豬，個個肥美健壯，村人送他豬王封號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。