智慧經營／艾美特電器董事長史瑞斌精準管理 輕資產化勝出

身為全球電暖器龍頭與第二大風扇品牌的領航者，艾美特電器董事長史瑞斌在2018年接下重任時，內心參雜著巨大的焦慮。這家走過53個年頭的老牌企業，當時正處於傳統製造業轉型與數位化浪潮的夾擊中。回憶接班初期，他坦言一度懷疑自己是否適任，「那段時間壓力極大，我不僅要理解營運，更要重塑員工對新領導人的信任。」

彈性定價 上下通吃

然而，領導者的價值往往在谷底才見真章。史瑞斌深知傳承可以是負擔，也可以是榮耀。為了帶領團隊走出迷霧，他強迫自己從不擅言詞的幕後走上公關前線。他體悟到領導力不只是決策，更是一份勇氣。他與共同創辦人、副董事長蔡正富形成互補，一人專注戰略效率，一人穩定組織制度，將創辦人史鴻堯遺留的「誠信、公義」轉化為跨世代的經營哲學。

面對近年中美貿易戰與消費降級等多重挑戰，史瑞斌的經營思考回歸最純粹的「生存哲學」。在中國大陸市場，電商平台掌握主導權讓品牌方利潤稀薄。史瑞斌冷靜判斷：在殘酷的存量競爭中，「勝者」即是「剩者」。他強調，企業必須先在風暴中站穩腳步，守住資金鏈，才能談未來發展。

在解決經營困局上，史瑞斌展現極致的精細化管理。他對成本的控制被戲稱為「摳門」，但他認為這是企業的韌性來源。他觀察到年久失修的舊機台，不只是維修費，更在吞噬昂貴的坪效，「設備放在那裡就是在燒錢。」透過精準管理，他將九江與深圳基地的倉儲租金，從每年人民幣4,000萬元大幅降至400萬元，這正是艾美特在寒冬中維持競爭力的關鍵。

針對傳統製造業笨重的組織架構，史瑞斌啟動大規模「輕資產化」改革。他推行內部承包制，將非核心部門轉交熟悉品質的合作夥伴承接，將企業轉向柔性且具彈性的組織。這種策略不僅降低固定成本，更讓艾美特能集中研發資源在高毛利的核心技術上，實現製造導向向科技導向的轉型。

在產品策略上，史瑞斌不再陷入「高品質」或「高CP值」的二選一難題。他認為市場不是小孩做選擇題，必須「上下通吃」。艾美特既推出單價人民幣千元以上的高階循環扇，維持專業形象；也開發人民幣百元的入門款以保住經濟規模。這種彈性的定價策略，讓艾美特在平台演算法主導的市場中，依然保有品牌的能見度。

組織變革 基業創新

人才觀念的翻轉，是史瑞斌治理下的另一項重點。面對人口紅利消退，他提出「從人力到人才」的組織變革。他認為企業責任不只是提供就業，而是讓員工從單純勞動力，升級為能使用AI工具、具備敏捷反應能力的專業人才。在2023年市場冷卻的轉捩點，艾美特能迅速調整庫存，全仰賴這支反應迅速的團隊。

展望未來，史瑞斌正積極尋找艾美特的「第二成長曲線」。他將目光投向B端市場，利用馬達與冷卻技術，開發伺服器機房散熱、畜牧業通風等新應用情境。

他敏銳察覺AI與人型機器人技術的崛起，背後都需要極致的散熱解決方案，這正是艾美特的核心優勢。透過「零組件先行」切入新興產業，艾美特正從單純家電商轉化為「居家空氣管理專家」。

53年基業不是守成藉口，而是創新起點。史瑞斌堅信，唯有不斷自我更新，將每一次危機化為革新動力，才能在多變的全球市場，讓這陣從台南吹起的風，持續吹向世界。