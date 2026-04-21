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市場觀察室／三大危機衝擊 夜市魅力褪色

經濟日報／ 林文寶（國立高雄師範大學事業經營系教授）

夜市曾經是台灣三多現象之一，如今夜市的魅力正在褪色，這並非單一因素造成，而是一場由內在失衡與外在衝擊共同引發的複合式危機。從失去獨特性的商品，到令人卻步的價格與環境，再到新興消費模式的擠壓，構成了夜市當前的困境。

一、內在失衡：同質化與價格飆漲的魅力流失

夜市最根本的吸引力，正被其內部的兩大問題所侵蝕：高度同質化與失去競爭力的價格。

首先是「複製貼上」的同質化現象。許多民眾抱怨，從北到南的夜市，攤位上販售的品項大同小異，不外乎是炸雞排、骰子牛、珍珠奶茶與糖葫蘆，缺乏與在地文化緊密連結的獨特性。當每個夜市都提供相似的體驗時，不僅難以吸引對在地特色有高度期待的深度旅客，也讓本地居民失去了探索的樂趣，逐漸將夜市視為缺乏新意的消費場所。

其次，價格飆漲使其傳統的「高CP值」優勢蕩然無存。曾幾何時，夜市是銅板美食的天堂，如今一份蚵仔煎動輒80元以上，部分品項甚至直逼餐廳價格。許多消費者直言。相較之下，百貨公司的美食街或連鎖餐廳不僅價格透明，還提供舒適的空調環境與乾淨的座位，因此有愈來愈多消費者，特別是家庭客群，寧願選擇後者。

二、信任危機：食安與環境衛生的雙重警報

當基本的信任動搖，再濃厚的文化情懷也難以維繫。食品安全與環境衛生，正是壓垮消費者信心的兩根稻草。

近年來，夜市食安事件頻傳，從知名夜市小吃被爆出蛆蟲，到夏季高溫下食材直接曝曬於室溫，醬料未妥善冷藏等問題，都讓消費者憂心忡忡。儘管政府與地方衛生局推動如「食品安全微笑標章」等認證，但稽查頻率有限與攤商自主管理的落實程度不一，使得食安疑慮始終難以根除。

與此同時，惡劣的環境衛生也成為一大詬病。油煙瀰漫導致的空氣汙染（部分夜市PM2.5濃度甚至超標）、地面因油水造成的濕滑黏膩、垃圾桶滿溢以及公廁的衛生狀況等現象，都降低了遊逛體驗。尤其在COVID-19疫情後，民眾對公共衛生的要求顯著提高，夜市的傳統環境無疑成為其發展的一大阻力。

三、外在衝擊：消費習慣轉變與數位轉型困境

除了內部問題，外在環境的劇變也為夜市帶來前所未有的衝擊。

疫情極大地催化了外送平台的普及。消費者習慣了在家動動手指，便有美食送上門的便利，直接削弱專程前往夜市用餐的動機。同時，大型購物中心與商場的崛起，以其舒適的環境、多樣的品牌選擇和一站式的消費體驗，成為夜市強力的競爭對手，瓜分了大量的年輕客群與家庭消費者。

此外，面對新時代的消費行為，夜市的數位轉型步伐卻顯得異常緩慢。根據統計，全台23.3萬攤販中，僅約11.2%（2.6萬攤）透過網路提供營業資訊，使用行動支付的比率更低至4.3%。多數攤商仍為現金交易的小本經營模式，對於導入線上行銷、會員管理、數據分析等數位工具有心無力。數位落差使得夜市難以精準觸及新世代消費者，也無法有效應對線上線下整合（OMO）的零售趨勢。

夜市 魅力

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