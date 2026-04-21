古書今贏／無欲則剛 百騙不侵

有個養豬戶，在他勤奮照顧下，豬圈內的60多頭豬，個個肥美健壯，村人送他豬王封號。

某天來了個路人甲，先是誇他是全縣最厲害的養豬戶，讓豬王為聲名遠播樂陶陶，突然又正色說還不是最好。豬王忍氣詢問怎樣做才能最好，甲撇撇嘴說「法不輕傳」，豬王明白做人的道理，慨然答應送甲一頭豬，甲附在豬王耳邊如此如此這般這般，特別叮嚀不能洩漏秘訣以免失效。

甲說完看豬王一臉茫然，怫然生氣：「大家都說你是豬王，那麼簡單的事也聽不懂？你的豬我不要了。」豬王連忙解釋：「我怎麼可能不懂，只是太高興了。」

隔月甲順路來關心，面對甲的詢問，豬王顯得有些慌張，連稱有改善，只是發情期好像慢了。甲怒斥：「原來你根本不懂。」看到豬王惶恐的表情隨即安慰：「算了，這不怪你，我破例送你一件寶物。」說完從車上拿來一只寶盒，要他把盒內寶物掛在豬舍，又是如此如此這般這般，保證百子千孫。

豬王小心翼翼打開寶盒，只見盒內躺著一支纏繞綵繩微露細毛的長條寶物，不禁感動萬分，這次的謝禮是12頭豬，甲勉為其難收下，表示下個月會再來，豬王望著滿載豬隻的卡車離去，心想：「我要趕快蓋個大豬舍，如果爆棚就來不及了。」

日子一天天過去，豬圈中的豬依舊肥膘，相對新蓋好的豬舍，顯得更加冷清，只有懸掛在豬舍前的寶物迎風飄盪，間或有幾隻白色的小蟲正努力地鑽出來，豬王望著路口喃喃說：「不是說要來嗎？怎麼還不來？」

社會愈浮華，人性愈自負，貪婪、取巧、急功、空虛、跟風，最容易失去思辨能力；詐騙者以「專家、政要、受害、宗教家、成功者」等等假身分，結合「名利、財權、情色」作誘餌，施展攀附、混淆、吹捧、恫嚇、激將、串謀、偽資等手段，大多能達到詐取目的。

《徐珂．清稗類鈔》：客船內甲乙閒聊，音量大到全船都聽得到；甲自稱在西藏住了三、四年，身上帶的藏香可以治百病，丙丁在旁慫恿甲拿出來開眼界，丙指著坐在船尾的戊，右手浮腫疼痛難忍，接著丁硬拖著戊要讓甲治病，甲原先不想勉強，最後大方表示「既然有緣相遇不收藥費」。

在一番施作揉捏下，藏香果然發揮消腫神效，船客們看了，紛紛拜託割愛，甲在丙丁等人勸說下傾箱出售，快到目的地前一站，甲乙丙丁戊一起上岸離去，船夫才走來告訴大家，剛剛那些人都是同夥，病是假病、藥是假藥。

騙子喜歡走短線，總是快速轉台，對說者、傳者、附和者、介紹者的真實身分和兌現能力，必須多觀察多求證，不要受到前呼後擁、人云亦云影響。同時做到誘餌不吃、故作姿態不看、恭維威嚇不聽、空頭承諾不信、匆忙不做決定，因為時間將讓偽騙者現形。

偶爾受騙只是失誤，執迷不悟等於缺乏智慧，牢記：努力付出尚且要逆來順受，無慾則剛就能百騙不侵。