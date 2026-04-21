演繹生活即藝術！尉寶大敦主人：藝術拋磚20萬公益大愛

深耕台中精品建築領域、始終堅持「藝術與環境共生」的尉寶建設，21日於五期核心指標案「尉寶大敦主人」舉辦「尉寶藝術季」發布暨公益捐贈活動，將藝術的感性能量轉化為守護弱勢的實質溫暖，落實企業社會責任。

尉寶建設不僅以「先建後售」展現對產品力的絕對信心，更透過為期半年的尉寶藝術季，將建築空間轉化為城市藝廊，邀請銅板鏽蝕藝術家吳極、療癒系銅雕藝術家陳定鴻及石雕藝術大師張家銘三位大師跨界接力，該盛事將於5月圓滿謝幕。

在藝術季進入壓軸之際，尉寶建設實踐「感性建築，理性公益」的品牌承諾，邀請參與藝術家，將展覽作品的部分收益，轉化為價值20萬元的實質愛心物資，贈予「陳綢兒少家園」、「黑皮狗狗山」、「彩光脊髓基金會」及「台中市街友關懷協會」等四大社福機構，將藝術的感性能量轉化為守護弱勢的實質溫暖。

尉寶建設多年來致力於推廣生活美學，將建築視為人文溫度的承載體。自去年底起，在「尉寶大敦主人」接待會館推出為期半年的尉寶藝術季，邀請三位當代藝術大師接力展出，以銅板氧化、反重力線條與石材能量語彙，在五期熟成街廓中形構一場跨材質、跨世代的美學對話。

本次藝術季展覽由三位具代表性的藝術家呈現其獨特視角。銅板鏽蝕藝術家吳極：透過銅板化學氧化反應時間流動，展現如水墨般的情緒層次；療癒系銅雕藝術家陳定鴻：以圓潤的反重力造型，展現雕塑的微妙平衡；石雕藝術大師張家銘：強調石材自身的靈性與質地，讓自然原始能量重新被看見。

尉寶建設總經理陳英哲說，「尉寶大敦主人」座落於五期富庶生活軸線核心，藉由建築與三位藝術大師的跨界合作，賦予未來居住空間無窮的能量。他強調，尉寶建設深信藝術不僅是感官的饗宴，更能化作改變社會的力量。

在本次舉辦的尉寶藝術季中，特別協同參與藝術家，將展覽作品的部分收益，轉化為價值20萬元的實質愛心物資贈予社福機構，並於今日在接待會館舉行公益捐贈儀式，包括台中市社會局科長郭俐君，市議員黃馨慧、前市議員張耀中等人也都到場見證。

作為五期極具美學指標性的建築作品，尉寶大敦主人以「自然與藝術共生」為哲學，將接待會館化身為城市藝廊。

陳英哲認為，建築不是冷冰冰的硬體，而是人文溫度的承載體；透過此次公益捐贈，期許能引發社會更多善的迴響，讓愛心的種子在五期這片熟成土地上持續茁壯。

尉寶建設將展覽作品部分收益，轉化為價值20萬元的實質愛心物資贈予社福機構。記者宋健生／攝影

尉寶藝術季進入壓軸，尉寶建設總經理陳英哲(中)與藝術家吳極(右)、張家銘(左)合影。記者宋健生／攝影