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台泥5月迎80周年展示全台首例AI無人電動礦山車 揭城市採礦等多題材

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥築夢文明展戶外牆面以「鐘擺」與「時間月台」為視覺核心。透過復刻蒸汽火車與軌道，將這座承載工業記憶的空間，轉化為通往歷史現場的入口。台泥／提供
台泥築夢文明展戶外牆面以「鐘擺」與「時間月台」為視覺核心。透過復刻蒸汽火車與軌道，將這座承載工業記憶的空間，轉化為通往歷史現場的入口。台泥／提供

台泥（1101）21日宣布，將於5月3日在華山文創園區舉辦《台泥邁向 80 築夢文明》沉浸體驗展中，首度公開全台首例於礦區全面導入的「AI 無人電動礦山車」系統，12輛電動礦山車透過「以電代油」的動力革命，預計每年減少848噸碳足跡，並顯著降低78%的動力成本。

同時，台泥也將展示核心發展方向「城市採礦（Urban Mining）」，將社會與工業產生的代謝物重新提煉為永續動力，實踐「沒有絕對的廢棄物，只有放錯位置的資源」之願景，在低碳發展趨勢下，台泥也以此開創新的商業模式與競爭優勢。

台泥表示，這份來自礦山的科技震撼，將在《台泥邁向 80 築夢文明》沉浸體驗展中，延續台泥改變未來的具體實踐。現場特別打造「AR 智能觀測艙」，參觀者只要戴上僅75公克的輕巧AR工業眼鏡，即可瞬間化身工程師，與遠端廠區零時差連線，監控正在值勤的AI無人巡檢機，見證智慧轉型生態系如何極大化運作效能。

展覽現場更將直接造出一座「UHPC 科技拱橋」，邀請參觀者親自走上去，體驗最薄處僅2公分、卻具備抗壓強度達台北101混凝土1.5倍的極限工藝，實證台泥在高值化低碳建材上的研發實力。台泥將於80周年特展中發表2026年最新低碳建材，並展示台泥自2026年起在歐洲參與電力交易市場的能源創新方案，以充儲一體模式整合綠色能源與虛擬電網（VPP），預計也會引起同業與供應鏈的高度關注。

支撐這些低碳產品與解決方案的核心理念，正是台泥積極推動的「城市採礦」。在此次特展中，將首度呈現台泥在一萬一千八百公里外的西非喀麥隆，如何利用當地廢棄「可可果殼」取代煤炭生質燃料，並同步展示台灣鮮少接觸、以「煅燒黏土」原料為核心的低碳製程，讓大眾親手觸摸這些廢棄物如何轉化為生生不息的「城市礦脈」。

台泥從日治時期接手四座水泥廠起步，1954年轉為民營後，參與了國道一號、石門水庫到台北101的建設史，如今已發展為台灣唯一跨足亞、歐、非三洲、布局20個國家主力市場的國際化企業。本次特展特別選在昔日華山車站舊址─水泥進入台北城的歷史起點，正是希望在邁向80周年的重要時刻，回到起點向歷史致敬，並邀請產業先進、投資人與社會大眾見證，台泥如何以科技、永續與能源創新為筆，在碳有價時代下開創新的商業模式與競爭優勢。

台泥 礦山

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