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華航董事長高星潢：客、貨運雙好 然而油價陰霾籠罩

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」開始報名。記者黃淑惠／攝影
華航21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」開始報名。記者黃淑惠／攝影

華航（2610）董事長高星潢今日表示，今年航空客、貨運市場非常好，然而油價高漲成為揮不去的陰霾，成本已經攀升到逼近占四成，貨運的部分可以反映油價，客運的部分就是必須依照油價變化加收燃油附加費。

華航21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」，高星潢指出，內心是一則以喜，一則以懼，今年客貨都相當好，客運平均載客率仍達8成5以上，歐洲更高達90%；然而，油價占成本近4成，將推出三策略來因應，油價高漲，不會讓航班中斷。

高星潢指出，因應國際油價不斷變動，華航營運策略以3大原則為主軸，需求強勁不讓航班中斷；其次，滿足客戶需求，看旅客的需求調整航班；合理反映成本增加，降低營運風險。

高星潢分析，客運方面已觀察到美國線商務旅客需求強勁，今年以來明顯復甦，目前整體平均載客率約達85%以上；因中東戰事影響，華航直飛歐洲多航點，再加上，大洋洲轉機客前來台灣轉機，受惠轉單效應，載客率更高達90%以上。

首季載客率創高，高星潢表示，4月燃油費調漲之後，客貨需求沒有因為油價而受到影響。尤其日本市場熱度從來沒有減退，匯率優勢下，推估國人去日本的旅遊次數，還是會不斷增加，美國線商務客需求旺，去年過度壓抑探親及求學的需求，今年會開始反彈；歐洲線在中東失去轉機功能之後，市場需求大好。

油價因為戰爭起伏加大，油價成本永遠都是航空業者經營上最無形的壓力，油價成本大增，今年獲利確實受影響，重點是看市場需求，只要市場需求夠強，可以降低油價攀升的影響。

華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨運市場非常好，有助降低油價攀升壓力。記者黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨運市場非常好，有助降低油價攀升壓力。記者黃淑惠／攝影

華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨運市場非常好，然而油價高漲成為揮不去的陰霾。記者黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢表示，今年航空客、貨運市場非常好，然而油價高漲成為揮不去的陰霾。記者黃淑惠／攝影

華航 油價 歐洲

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