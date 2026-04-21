富邦媒精簡海外投資架構 子公司完成解散清算

電商龍頭富邦媒召開重大訊息記者會，代理發言人呂鈺萍表示，子公司Fortune Kingdom Corporation董事會決議辦理解散清算，並規劃將剩餘資金匯回股東；此與香港富邦媒撤銷註冊案同屬海外投資架構優化計畫一環，也是依營運規劃分階段推進的執行項目。

呂鈺萍今天在重大訊息記者會表示，FortuneKingdom Corporation為純投資控股公司，過去透過該公司投資香港富邦媒，再由香港富邦媒投資中國大陸子公司富邦歌華。隨著富邦歌華完成清算，香港富邦媒也在今年3月經董事會決議申請撤銷註冊，相關投資架構逐步完成階段性任務。

呂鈺萍指出，此次解散是屬既有投資架構的整理與精簡，相關影響已反映在過往財務報表，對合併財務、業務及股東權益均無影響，也不涉及人員異動。

她也表示，未來將持續推進GMV（整體交易規模）成長與市占率提升，並同步拓展跨境電商業務，依市場環境與綜效機會動態調整整體布局。