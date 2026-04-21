快訊

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事變數干擾？SOGO董座：景氣仍然看好 母親節檔期拚42.3億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
黃晴雯表示，今年百貨景氣仍然看好 SOGO母親節拚42.3億元、年增2%。遠東SOGO／提供
黃晴雯表示，今年百貨景氣仍然看好 SOGO母親節拚42.3億元、年增2%。遠東SOGO／提供

對於中東戰爭等國際局勢變數是否影響景氣，遠東SOGO董事長黃晴雯21日表示，挑戰一直都在，但百貨業最重要的是「應變能力」，在台灣AI產業、股市持續成長下，對整體景氣仍非常樂觀。整體表現看好下，SOGO母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。

SOGO母親節檔期將於4月24日開跑，檔期共17天，黃晴雯指出，今年祭出「史上最佳優惠」，除買千送百外，搭配樓面回饋與聯名卡，回饋最高可達14%，並透過183萬會員規模，發送App折價券擴大集客，整體母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。

今年以來的遠東SOGO業績年增約5%，表現相對優異，黃晴雯說，其實雖然國際局勢有一些紛擾，但台灣消費市場相對穩健。他說，百貨業一路走來，不管是面對戰爭、景氣波動，甚至20年前電商崛起，挑戰一直都在，但百貨最重要的就是應變能力。

受到金價波動影響，黃金熱賣，目前預購單筆最高650萬元，百萬大單超過七筆，另外，SOGO精品與改裝效益將成今年檔期亮點。黃晴雯表示，SOGO復興館近兩、三年持續推進頂級精品改裝，近期包括Chanel、Louis Vuitton與Hermès陸續完成改裝，預期有助提升消費體驗與客單價，並為檔期業績增添動能。

SOGO 忠孝館母親節預購會期間成長12%，為百貨業化妝品業種成長幅度最高，並以高單價保養品、精品彩妝買氣最熱絡，另外，餐飲亦是另一大主軸，忠孝館餐飲改裝、新品牌導入，加上忠孝館「美妝天后宮」優勢，目標全館業績成長5%。

重慶遠東城開業兩年即結束營業，引起外界關注，黃晴雯表示，SOGO並沒有排除新的機會，這次重慶遠東城結束營業，可以說是「短空長多」。主要是考量當地消費復甦仍不明顯，商圈短期內看不到明確獲利，暫時關店有助改善財務結構，也讓公司有更多資源尋找新機會。

再加上中國大陸市場和台灣市場的計畫經濟、消費環境本來就不太一樣，未來對任何新機會都保持開放，但投資原則一定是穩健。並朝向「多商模並進」的方向發展，像是成都的天府廣場的投資案，目前單純做股東與管理，表現相當不錯，未來也不排除將遠東SOGO品牌化輸出管理經驗。

關於大巨蛋Garden City進度，黃晴雯說，目前都是按照既定進度推進，招商也很順利。現在就是配合政府各項檢查，政府什麼時候核發執照，商場棟就什麼時候開業。

中東戰事 SOGO 黃晴雯

相關新聞

「台積電神話」日本再現 熊本首個台灣建案完工賣光

看好台積電（2330）「房市神話」有望在日本複製，不少台灣建商到熊本推案，如今首個建案完工，案名「惟瓦地赤成-戶島西」，業者表示，個案為一戶建，一期共11戶，現已全數由台灣買家及台積電工程師買下，預計年底推出第二期。

SOGO大巨蛋開幕最後一哩路 黃晴雯看好下半年景氣

中東戰火未歇，遠東SOGO董事長黃晴雯今天表示，台灣內需穩健，且近年AI科技業表現好，廣大投資民眾受惠，持續刺激消費，加...

中東戰事變數干擾？SOGO董座：景氣仍然看好 母親節檔期拚42.3億元

對於中東戰爭等國際局勢變數是否影響景氣，遠東SOGO董事長黃晴雯21日表示，挑戰一直都在，但百貨業最重要的是「應變能力」，在台灣AI產業、股市持續成長下，對整體景氣仍非常樂觀。整體表現看好下，SOGO母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。

2025年豪宅成交榜曝！台中「雙橡園」四連霸 台北「吾雙」衝第一

2025年全台豪宅市場最新成交統計出爐。根據內政部實價登錄最新數據顯示，中台灣豪宅市場展現強勁動能，其中台中的「一聯三寶由雙陸」七大頂級品牌建商表現依舊亮眼。

影后桂綸鎂當鄰居！他晚11年入手 每坪省下28萬

北市大安區「新光瑞安傑仕堡」過去因金馬影后桂綸鎂入住而聲名大噪，根據最新實價登錄資料顯示，該社區高樓層戶在今年1月以總價8,900萬元成交，權狀103.8坪，扣除車位後，拆算單價約每坪144萬元。

成大突破海水製氫瓶頸 抗腐蝕技術邁向商業化

氫能被視為未來邁向淨零排放的重要能源，如何低成本、大量製氫，一直是全球關注焦點。國立成功大學材料系講座教授丁志明率團隊開發高耐腐蝕的催化材料，並在陰離子交換膜水電解系統（AEMWE）單電池架構下，在實際海水條件完成關鍵驗證，為海水製氫技術帶來重大突破，研究成果不僅登上國際期刊，更引起學界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。