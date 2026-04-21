中東戰事變數干擾？SOGO董座：景氣仍然看好 母親節檔期拚42.3億元

對於中東戰爭等國際局勢變數是否影響景氣，遠東SOGO董事長黃晴雯21日表示，挑戰一直都在，但百貨業最重要的是「應變能力」，在台灣AI產業、股市持續成長下，對整體景氣仍非常樂觀。整體表現看好下，SOGO母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。

SOGO母親節檔期將於4月24日開跑，檔期共17天，黃晴雯指出，今年祭出「史上最佳優惠」，除買千送百外，搭配樓面回饋與聯名卡，回饋最高可達14%，並透過183萬會員規模，發送App折價券擴大集客，整體母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。

今年以來的遠東SOGO業績年增約5%，表現相對優異，黃晴雯說，其實雖然國際局勢有一些紛擾，但台灣消費市場相對穩健。他說，百貨業一路走來，不管是面對戰爭、景氣波動，甚至20年前電商崛起，挑戰一直都在，但百貨最重要的就是應變能力。

受到金價波動影響，黃金熱賣，目前預購單筆最高650萬元，百萬大單超過七筆，另外，SOGO精品與改裝效益將成今年檔期亮點。黃晴雯表示，SOGO復興館近兩、三年持續推進頂級精品改裝，近期包括Chanel、Louis Vuitton與Hermès陸續完成改裝，預期有助提升消費體驗與客單價，並為檔期業績增添動能。

SOGO 忠孝館母親節預購會期間成長12%，為百貨業化妝品業種成長幅度最高，並以高單價保養品、精品彩妝買氣最熱絡，另外，餐飲亦是另一大主軸，忠孝館餐飲改裝、新品牌導入，加上忠孝館「美妝天后宮」優勢，目標全館業績成長5%。

重慶遠東城開業兩年即結束營業，引起外界關注，黃晴雯表示，SOGO並沒有排除新的機會，這次重慶遠東城結束營業，可以說是「短空長多」。主要是考量當地消費復甦仍不明顯，商圈短期內看不到明確獲利，暫時關店有助改善財務結構，也讓公司有更多資源尋找新機會。

再加上中國大陸市場和台灣市場的計畫經濟、消費環境本來就不太一樣，未來對任何新機會都保持開放，但投資原則一定是穩健。並朝向「多商模並進」的方向發展，像是成都的天府廣場的投資案，目前單純做股東與管理，表現相當不錯，未來也不排除將遠東SOGO品牌化輸出管理經驗。

關於大巨蛋Garden City進度，黃晴雯說，目前都是按照既定進度推進，招商也很順利。現在就是配合政府各項檢查，政府什麼時候核發執照，商場棟就什麼時候開業。