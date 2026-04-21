台泥80週年體驗展 首度公開AI無人電動礦山車

台泥表示，將於5月3日舉辦80週年體驗展，首度公開全台首例於礦區全面導入的「AI無人電動礦山車」系統，12輛車隊透過「以電代油」的動力革命，預計每年減少848噸碳排放，並降低78%的動力成本，展現其低碳轉型成果以及推動「城市採礦」理念。

台泥今天透過新聞稿指出，將在華山文創園區舉辦「台泥邁向80 築夢文明」沉浸體驗展，除了公開AI無人電動礦山車之外，也將發表2026年最新低碳建材，並展示台泥在歐洲參與電力交易市場的能源創新方案，透過充儲一體模式整合綠色能源與虛擬電網（VPP）。

台泥指出，支撐這些低碳產品與能源解決方案的核心理念，為台泥推動的「城市採礦」，也就是將社會與工業產生的廢棄物再利用，轉換為可用資源。

在實務應用上，台泥將首度呈現在西非喀麥隆導入替代燃料的案例，利用當地廢棄可可果殼取代煤炭生質燃料；並同步展示台灣較少接觸、以「煅燒黏土」原料為核心的低碳製程。

台泥表示，台泥從日治時期接手4座水泥廠起步，1954年轉為民營後，參與國道一號、石門水庫到台北101建設史，如今已發展為跨足亞、歐、非三洲、布局20個國家主力市場的國際化企業；此次特展也將呈現台泥以科技、永續與能源創新，在碳有價時代下開創新的商業模式與競爭優勢。