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「台積電神話」日本再現 熊本首個台灣建案完工賣光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
惟瓦地熊本建案委由日本知名住宅建商「積水建設」興建，為道地的日式工法建築。圖／業者提供
惟瓦地熊本建案委由日本知名住宅建商「積水建設」興建，為道地的日式工法建築。圖／業者提供

看好台積電（2330）「房市神話」有望在日本複製，不少台灣建商到熊本推案，如今首個建案完工，案名「惟瓦地赤成-戶島西」，業者表示，個案為一戶建，一期共11戶，現已全數由台灣買家及台積電工程師買下，預計年底推出第二期。

「惟瓦地赤成-戶島西」位於熊本唯一國際學校旁，占地約980坪，近機場，開車僅需15分鐘車程。個案針對半導體產業高階主管量身打造，規劃為兩層樓四房別墅，地坪約60-70坪、建坪35-40坪，一棟總價二千多萬元。

惟瓦地建設總經理李一宏指出，他在三年前透過東京友人分享，察覺台積電進駐，將徹底改變熊本的房地產結構，心動之餘立即行動，2023年起頻繁實地考察，並於2024年出手買下位於國際學校旁的精華土地。

李一宏表示，惟瓦地熊本建案委由日本知名住宅建商「積水建設」興建，為道地的日式工法建築。

他表示，日本人蓋房思維與台灣不同，在結構基礎完成後，全部採用預鑄工法，所有牆面與內裝零件皆在工廠標準化生產。這對精準度的要求近乎苛求，因為稍有誤差就無法組裝，這也是台灣學習日式職人精神最精華部分。

除了由日本建商打造，熊本個案特別強調自然通風與採光，並全面配置太陽能發電系統，響應國際ESG永續居住環境，另外社區也規劃專屬公園與資源回收空間，將台灣建商的精緻品牌思維與日式的嚴謹工法完美結合。

李一宏表示，熊本不僅擁有堅硬的石岡岩與花崗岩地質，具備極佳的抗震性，而且阿蘇火山形成的天然屏障能有效阻隔海嘯，確保產業與居住安全，這也是惟瓦地建設決定進軍日本打造房子的主要原因。

他表示，第二期預計推出7戶，也是一戶建，個案銷售由晶山地產開發（台灣）與晶山國際株式会社（日本）共同負責，可提供投資者與自住客專業跨國服務。

看好台積電「房市神話」有望在日本複製，不少台灣建商到熊本推案。圖／業者提供
看好台積電「房市神話」有望在日本複製，不少台灣建商到熊本推案。圖／業者提供

東京 日本 台積電

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