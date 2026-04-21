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國泰航空「寰宇堂」頭等旗艦貴賓室重新開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空「寰宇堂」頭等貴賓室位於香港國際機場一號客運大樓的東翼，於4月22日以升級改造投入服務。國泰／提供
國泰航空「寰宇堂」頭等貴賓室位於香港國際機場一號客運大樓的東翼，於4月22日以升級改造投入服務。國泰／提供

國泰航空設於香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室重新開幕，以獨具匠心的全新設計，重新演繹尊尚的享受和體驗；貴賓室將於2026年4月22日以升級改造的新形象重新投入服務，並於4月20日率先揭幕。

國泰航空行政總裁林紹波表示，「『寰宇堂』頭等貴賓室一直在我們及顧客心中占著特別的地位，其重開是國泰航空旗艦貴賓室設計發展的重要里程碑，充分體現集團對以人為本的堅持」。

國泰航空全新「寰宇堂」為香港及全球重要航點推行的機場貴賓室全面升級計劃揭開全新一頁。

「寰宇堂」頭等貴賓室位於香港國際機場一號客運大樓的東翼，自機場於1998年啟用以來，一直是國泰航空地面服務的重要一環。

此次升級改造延續與倫敦工作室StudioIlse的合作，將深受顧客喜愛的標誌性設計進一步演化。煥然一新的貴賓室巧妙地融合當代美學與居家般的舒適氛圍，既保留原有的溫馨氣氛和熟悉感，亦完善空間規劃、餐飲和服務，提升旅客的舒適感受和提供更多隱私。

國泰正投資遠超港幣一千億元，用於機隊、客艙、機場貴賓室及數位創新，將持續提升旅客在每個環節上的體驗，這些設想周到、以人為本的宗旨均代表著國泰航空的精神，引領我們達成顧客最喜愛服務品牌的願景。

國泰航空貴賓室全面升級計劃，由以煥然一新面貌重開的香港「逸連堂」貴賓室及國泰航空北京貴賓室揭開序幕。除了「寰宇堂」頭等貴賓室外，國泰航空亦將於今年稍晚隨紐約甘迺迪國際機場第六航廈啟用並遷入後，迎來當地首個專屬貴賓室。與此同時，「寰宇堂」商務貴賓室亦會暫停服務以便進行翻新工程，並於 2027 年重開。

悠然軒採用手作木質飾板，營造出靜謐的氛圍，讓顧客在登機前放鬆身心。國泰／提供
悠然軒採用手作木質飾板，營造出靜謐的氛圍，讓顧客在登機前放鬆身心。國泰／提供

國泰航空「寰宇堂」頭等旗艦貴賓室重新開幕。國泰／提供
國泰航空「寰宇堂」頭等旗艦貴賓室重新開幕。國泰／提供

國泰航空 香港

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