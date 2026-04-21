SOGO大巨蛋開幕最後一哩路 黃晴雯看好下半年景氣

中東戰火未歇，遠東SOGO董事長黃晴雯今天表示，台灣內需穩健，且近年AI科技業表現好，廣大投資民眾受惠，持續刺激消費，加上復興館3大精品改裝完成，SOGO大巨蛋也會在政府完成檢查工作後正式全區開幕，對下半年景氣樂觀以待。

黃晴雯指出，今年上半年至今，SOGO整體業績成長幅度達4.7%，母親節檔期將至，祭出同業間最大優惠吸客，復興館香奈兒、愛馬仕、LV也陸續改裝完成，17天檔期業績目標新台幣42.3億元、成長2%。

另外，位於台北大巨蛋的遠東Garden City今年將全區開幕，針對開幕日期，黃晴雯不透露，僅表示正配合政府檢查工作，因賣場量體大，增加如人流疏散等檢查項目，完成一切作業、取得執照後就會正式開幕。

針對中東戰火影響，黃晴雯表示，俄烏戰爭至今，全球遇到太多紛紛擾擾，而台灣消費趨勢穩健，SOGO表現優異，推估也與會員經營有關。她強調，零售商場最重要的是應變能力，適應不同環境場域，像是未來遠東Garden City如何串聯台北各店，經營、整合力都需提升。

黃晴雯也看好下半年景氣，她指出，近年AI科技業表現好，受惠的不只是企業本身，還有廣大投資民眾，接下來進入股東會、配股配息旺季，都將刺激消費，且3大精品改裝完成，大巨蛋又全區開幕，對業績增長保持樂觀期待。

重慶遠東城將於30日熄燈，黃晴雯表示，公司早在10年前就已開始嘗試不同業態，這次關店是因中國疫後零售消費尚未回溫，短期無法看到明確獲利，關店決策是「短空長多」，可改善財務結構，也有中國同業詢問可否輸出管理經驗，目前在成都百揚大樓零售面積開發案獲利亦佳。

她強調，負責任的經營態度是幫股東著想如何獲利，「黃仁勳也說過，最成功要素是知道什麼時候該撤退」，未來在中國市場會走新的路，包括品牌技術管理經營輸出、零售面積開發等。