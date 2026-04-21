經濟部領軍16家生醫廠出擊「CPHI Japan」 工研院結盟 iPark Institute

全球指標性醫藥產業展會「CPHI Japan」於21日盛大登場。經濟部產業技術司攜手16家指標廠商籌組「臺灣醫藥主題館」，以國家隊形式積極搶攻日本及亞洲市場版圖。展會首日即迎來重大突破，成功促成工研院與營運日本最大規模之一生醫聚落「湘南健康創新園區」的 iPark Institute簽署合作協議，整合研發、臨床與製造量能，推動創新藥物、關鍵技術的跨國合作，建立臺日互補的市場拓展機制，加速切入日本與亞太市場，擴大全球布局。

率團參展為推動臺灣生醫產業國際布局之重要一環。經濟部產業技術司簡任技正戴建丞於開幕典禮表示，製藥產業是支撐國家健康安全與生醫發展的重要基石。面對全球藥品供應鏈重組與地緣政治變動，2026 年是臺灣醫藥產業由研發優勢邁向供應鏈戰略布局的關鍵轉折點。為此，經濟部推動「國家藥物韌性整備計畫」，強化關鍵藥品自主能力與供應穩定，並以 CPHI 作為國際布局場域，採「日本 × 世界」雙展分階段推進。首先以日本作為法規接軌與市場導入的關鍵入口，強化在地連結，加速產品進入市場能力；再以米蘭作為全球製造與供應鏈樞紐，串接國際製藥企業與CDMO分工體系，放大臺灣在製造彈性與技術整合上的優勢，推動產業由產品輸出邁向供應鏈關鍵角色。

駐日代表處副代表周學佑指出，臺灣醫藥產業持續累積實力，此次以國家隊形式攜手日本製藥產業，將能透過優勢互補，強化雙方在全球製藥產業鏈中的核心角色。本次簽署合作協議的 iPark Institute 所營運的「湘南健康創新園區」為日本最大規模之一的生醫創新聚落，長期串聯製藥企業、新創及學研單位，並提供技術驗證、法規諮詢與產業鏈結等資源，為推動產業合作與技術交流的關鍵節點。藤本利夫社長強調，臺灣具備堅實的研發實力、完善的製造基礎與豐富的臨床資源，是日本極具潛力的重要合作夥伴，期待未來能深化突破性創新，將成果拓展至全球市場。

在產業實力展現上，本次臺灣醫藥主題館橫跨四大領域，完整呈現從產品開發到解決方案輸出的跨域整合戰力。在「CDMO/API」與「藥物研發與設備服務」領域，涵蓋建誼生技、優億生技、全瑩生技、啟弘生技、思必瑞特生技、慧穎生技、精拓生技與亞家生技，展現一站式抗體藥物複合體（ADC）開發、病毒載體與細胞製藥設備等高階製造與研發量能。而在「創新藥/改良型新藥」與「高門檻學名藥」方面，則由因華生技、友杏生技、安成生技、竟天生技、台新藥、漢達生技、祥翊製藥與歐帕生技領軍，聚焦新劑型開發、罕病治療、高活性製劑與專業數位包裝，全面凸顯臺灣接軌國際的完整供應鏈。

為促進雙方產業實質交流，展會期間特別洽邀14家日本製藥企業與臺灣藥廠進行精準媒合，聚焦高附加價值製劑開發及藥品供應鏈韌性等議題。同時，代表團也實地拜訪大塚製藥、FUJIFILM Biotechnologies、安斯泰來製藥等指標企業，結合臺灣製造韌性與開發效率的優勢，拓展委託製造及技術合作機會，進一步深化臺日製藥產業的實質鏈結。

全球指標性醫藥產業展會「CPHI Japan」於 4 月 21 日盛大登場。經濟部產業技術司攜手 16 家指標廠商籌組「臺灣醫藥主題館」，以國家隊形式積極搶攻日本及亞洲市場版圖。左起為工研院生醫所所長呂瑞梅、衛福部食藥署署長姜至剛、經濟部技術司簡任技正戴建丞、駐日代表處副代表周學佑、CPHI JAPAN大會代表Christopher Eve副總。 工研院／提供