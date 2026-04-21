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新北產經大學開課 規畫77堂專業課助企業升級

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局持續強化企業人才培育機制，今年4月至10月開辦「企業產經大學」，規畫3大主軸、共77堂專業課程，圖為2025年節稅課程照片。圖／新北市經發局提供
新北市經發局持續強化企業人才培育機制，今年4月至10月開辦「企業產經大學」，規畫3大主軸、共77堂專業課程，圖為2025年節稅課程照片。圖／新北市經發局提供

面對全球經濟變局與產業轉型趨勢，新北市經發局持續強化企業人才培育機制，今年4月至10月開辦「企業產經大學」，規畫3大主軸、共77堂專業課程，聚焦AI應用、永續轉型及國際貿易風險等關鍵議題，協助企業培養具備國際視野與實務能力之專業人才，全面提升產業競爭力與應變韌性，課程即日起開放報名。

經發局長盛筱蓉表示，面對全球政經情勢變動與市場快速轉型，人力資本已成為關鍵競爭基礎。市府自100年起推動企業產經大學以來，已累計培育3978人次產業專才，今年課程全面升級，除延續廣受好評的EMBA學院外，更導入貿易風險管理、淨零轉型及AI技術應用等熱門議題，透過系統化課程與實務導向教學，協助企業強化決策能力，穩健因應國際市場挑戰。

經發局說明，本年度課程分為3大主軸，「EMBA管理學院」邀集宏達電創辦人王雪紅、和碩董事長童子賢及鴻海董事長劉揚偉等業界領袖授課，聚焦供應鏈管理與實務案例解析，提升企業高階管理者決策能力；「Tariffs關稅與企業營運學院」因應關稅政策，強化企業對關稅制度及風險管理的掌握；「AI永續學院」則結合人工智慧與淨零轉型趨勢，涵蓋碳管理、能源管理及生成式AI應用等內容，協助企業推動數位與永續雙軌轉型。

經發局補充，凡領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記負責人與主管，或經企業推薦的新北市民員工皆可報名參加，名額有限，相關課程資訊可至新北市政府經濟發展局官網查詢。

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