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2026華航馬拉松星光夜跑開始報名 10月31日賽道見

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航董事長高星潢表示，宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」。記者黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢表示，宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」。記者黃淑惠／攝影

華航（2610）瞄準全球運動商機，21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，萬眾矚目的賽事將於 10 月 31 日 (六) 在台北大佳河濱公園熱血登場。

今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 及親子星空組 6K 等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松，名額有限，請跑者把握報名機會。

高星潢第三屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等貴賓共同見證，為這場健康、歡樂與豐富音樂饗宴的活動揭開序幕。

華航支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌 BROOKS 總經理 Meggie也蒞臨現場。

華航深耕企業永續，本屆賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈 2,100 哩、漫遊健跑組 1,000 哩、親子星空組 600 哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費 8 折優惠、中國信託華航聯名卡享 85 折優惠，中國信託全卡友享9折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過60項好禮。

本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線，一起參與10月的運動嘉年華盛宴。

華航瞄準全球運動商機，21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名。記者黃淑惠／攝影
華航瞄準全球運動商機，21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名。記者黃淑惠／攝影

華航瞄準全球運動商機，21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」。記者黃淑惠／攝影
華航瞄準全球運動商機，21日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」。記者黃淑惠／攝影

華航今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 及親子星空組 6K 等三大組別。記者黃淑惠／攝影
華航今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 及親子星空組 6K 等三大組別。記者黃淑惠／攝影

台北 網路 大佳河濱公園

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