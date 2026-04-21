搶攻日本市場 台南芒果泥今裝箱9噸拓展多元通路

台南市政府農業局媒合業者今啟動裝箱9噸冷凍芒果泥，全力搶攻日本市場，希望進一步拓展多元通路。

農業局指出，這批9噸冷凍芒果泥經嚴格品質篩選愛文芒果，採用急速冷凍包裝技術，有效鎖住愛文芒果的鮮度與自然風味，使冷凍芒果泥得以全年穩定供應，且價格親民，讓消費者隨時皆能品嚐到如同當季般的新鮮滋味。

農業局進一步說明，本次外銷到日本的愛文芒果泥，選用台南在地愛文芒果，透過先進冷凍技術與嚴謹滅菌處理製程，添加適量天然砂糖調和風味，全程不再額外添加任何色素、香料或防腐劑，忠實呈現愛文芒果的天然風味。

而從原料選品、製程管理及產品保存皆經過嚴格把關，得以讓色澤飽滿、風味濃郁又深受市場青睞芒果果泥遠銷日本，讓消費者一年四季都能安心享用來自台南夏日香甜美味。市府也將持續媒合在地業者，並積極拓展銷售通路。