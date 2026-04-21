快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年豪宅成交榜曝！台中「雙橡園」四連霸 台北「吾雙」衝第一

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
雙橡園開發創下連續四年蟬聯全台高價住宅成交第一的輝煌紀錄。圖／業者提供
雙橡園開發創下連續四年蟬聯全台高價住宅成交第一的輝煌紀錄。圖／業者提供

2025年全台豪宅市場最新成交統計出爐。根據內政部實價登錄最新數據顯示，中台灣豪宅市場展現強勁動能，其中台中的「一聯三寶由雙陸」七大頂級品牌建商表現依舊亮眼。

其中最受矚目的是，雙橡園開發2025年以總成交67筆的佳績再次傲視全台，並創下連續四年蟬聯全台高價住宅成交第一的輝煌紀錄。台北方面，豪宅門檻提升至7,000萬元以上，由華璞建設以44筆成交件數奪下台北成交王寶座。

進一步觀察台中市場，頂級品牌建商的磁吸效應依然強勁。雙橡園開發憑藉預售與成屋市場的雙重熱度，以預售46筆加上成屋21筆的總成交67筆，穩居成交量榜首，展現品牌在中台灣高端族群心中的絕對地位。聯聚建設以50筆位居第二，寶輝建設與寶璽建設則各以15筆並列第三。

在中台灣眾多頂級品牌中，雙橡園開發憑藉頂級軟硬體規劃及獨家打造的雙橡園式酒店御邸服務，連霸中台灣高價住宅成交王。雙橡園開發始終堅持1,500坪以上完整大基地開發，並透過預見式硬體規劃，將豪宅規劃深度融入實際服務需求。例如車道內不會車的單進單出系統、飯店後場獨立貨梯的動線分流設計，以及合法頂樓樓層配置公設等，這些成屋後無法更改的有感設計，成功抓住了高端客群對隱私與生活效率的極致追求。

台北市場在7,000萬元以上的高標門檻下，位於信義路四段與光復南路口的都更案「吾雙」表現最為亮眼。該案由華固建設（2548）與璞真建設共同投資，以華璞建設之名合作開發，憑藉精華地段與強強聯手的品牌力，在2025年成功拿下44筆成交。

此外，璞永建設與元利建設競爭也相當激烈，分別以32筆與31筆成交件數領先市場。華固建設與富邦建設則各以14筆緊隨其後，顯示豪宅客群在面對高總價標的時，仍偏好具備高度信譽與建築品質的指標性品牌。

南台灣高雄市場（4,000萬以上交易）則由在地龍頭皇苑建設以13筆蟬聯冠軍，京城建設（2524）以11筆位居次。值得注意的是，高雄市場目前以成屋為絕對主力，顯示南部豪宅客群對空間實體感的重視。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，高資產族群對品牌的認可已轉化為具體成交數據。特別是台中市場，品牌建商不僅在硬體上較量，更在生活型態的軟服務上展現差異化。隨著開發成本上升，豪宅市場將進入精準打擊時代，唯有擁有強大品牌粉絲群與解決生活痛點能力的建商，才能在多變的高端房市環境中立於不敗。

資料來源／品牌建築研究室
資料來源／品牌建築研究室

資料來源／品牌建築研究室
資料來源／品牌建築研究室

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

市場 台北 內政部

延伸閱讀

從標配到超標配！通膨時代建商「品牌保險」效應發威

為下一代預留台北核心席次，南京復興精華地段「藏富密碼」正在發酵

國建法說會／今年3案完工 全年房市「價漲量縮」、個案表現

建商不撐了！全台新案房價「跌回兩年前」、高雄降最大

相關新聞

影后桂綸鎂當鄰居！他晚11年入手 每坪省下28萬

北市大安區「新光瑞安傑仕堡」過去因金馬影后桂綸鎂入住而聲名大噪，根據最新實價登錄資料顯示，該社區高樓層戶在今年1月以總價8,900萬元成交，權狀103.8坪，扣除車位後，拆算單價約每坪144萬元。

北市首波預售屋聯合稽查 抽查9案抓1樣品屋違規

隨房市回歸剛性需求，預售屋交易的透明度與安全性更顯重要。因應329傳統推案檔期，為保障消費者購屋權益，臺北市政府地政局今年3月31日至4月2日，攜手財政部臺北國稅局、法務局消保官及建築管理工程處，啟動115年度首波預售屋聯合稽查。地政局這次共抽查9個建案，結果顯示房市秩序顯著提升，紅單、合約與廣告全數過關；1案因樣品屋未依規定申請許可將依法查處。

2025年豪宅成交榜曝！台中「雙橡園」四連霸 台北「吾雙」衝第一

2025年全台豪宅市場最新成交統計出爐。根據內政部實價登錄最新數據顯示，中台灣豪宅市場展現強勁動能，其中台中的「一聯三寶由雙陸」七大頂級品牌建商表現依舊亮眼。

成大突破海水製氫瓶頸 抗腐蝕技術邁向商業化

氫能被視為未來邁向淨零排放的重要能源，如何低成本、大量製氫，一直是全球關注焦點。國立成功大學材料系講座教授丁志明率團隊開發高耐腐蝕的催化材料，並在陰離子交換膜水電解系統（AEMWE）單電池架構下，在實際海水條件完成關鍵驗證，為海水製氫技術帶來重大突破，研究成果不僅登上國際期刊，更引起學界關注。

建商不撐了！全台新案房價「跌回兩年前」、高雄降最大

根據591新建案統計，預售房市明顯鬆動，首季全台平均開價與成交單價分別下修至57.9萬與53.8萬元，不只雙雙回到兩年前水準，更較上季修正近1成。其中，高雄首季建案平均開價較去年同期下跌兩成，全台最多。

永續行動真的帶來改變了嗎？用「社會影響力」找回企業的決策本質

企業在永續行動中面臨的重要問題是，投入資源是否真正帶來社會與環境改變。專家指出，需重視影響力評估，聚焦於利害關係人的實質成果，以修正策略、提升影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。