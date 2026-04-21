2025年豪宅成交榜曝！台中「雙橡園」四連霸 台北「吾雙」衝第一

2025年全台豪宅市場最新成交統計出爐。根據內政部實價登錄最新數據顯示，中台灣豪宅市場展現強勁動能，其中台中的「一聯三寶由雙陸」七大頂級品牌建商表現依舊亮眼。

其中最受矚目的是，雙橡園開發2025年以總成交67筆的佳績再次傲視全台，並創下連續四年蟬聯全台高價住宅成交第一的輝煌紀錄。台北方面，豪宅門檻提升至7,000萬元以上，由華璞建設以44筆成交件數奪下台北成交王寶座。

進一步觀察台中市場，頂級品牌建商的磁吸效應依然強勁。雙橡園開發憑藉預售與成屋市場的雙重熱度，以預售46筆加上成屋21筆的總成交67筆，穩居成交量榜首，展現品牌在中台灣高端族群心中的絕對地位。聯聚建設以50筆位居第二，寶輝建設與寶璽建設則各以15筆並列第三。

在中台灣眾多頂級品牌中，雙橡園開發憑藉頂級軟硬體規劃及獨家打造的雙橡園式酒店御邸服務，連霸中台灣高價住宅成交王。雙橡園開發始終堅持1,500坪以上完整大基地開發，並透過預見式硬體規劃，將豪宅規劃深度融入實際服務需求。例如車道內不會車的單進單出系統、飯店後場獨立貨梯的動線分流設計，以及合法頂樓樓層配置公設等，這些成屋後無法更改的有感設計，成功抓住了高端客群對隱私與生活效率的極致追求。

台北市場在7,000萬元以上的高標門檻下，位於信義路四段與光復南路口的都更案「吾雙」表現最為亮眼。該案由華固建設（2548）與璞真建設共同投資，以華璞建設之名合作開發，憑藉精華地段與強強聯手的品牌力，在2025年成功拿下44筆成交。

此外，璞永建設與元利建設競爭也相當激烈，分別以32筆與31筆成交件數領先市場。華固建設與富邦建設則各以14筆緊隨其後，顯示豪宅客群在面對高總價標的時，仍偏好具備高度信譽與建築品質的指標性品牌。

南台灣高雄市場（4,000萬以上交易）則由在地龍頭皇苑建設以13筆蟬聯冠軍，京城建設（2524）以11筆位居次。值得注意的是，高雄市場目前以成屋為絕對主力，顯示南部豪宅客群對空間實體感的重視。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，高資產族群對品牌的認可已轉化為具體成交數據。特別是台中市場，品牌建商不僅在硬體上較量，更在生活型態的軟服務上展現差異化。隨著開發成本上升，豪宅市場將進入精準打擊時代，唯有擁有強大品牌粉絲群與解決生活痛點能力的建商，才能在多變的高端房市環境中立於不敗。

資料來源／品牌建築研究室

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