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衝刺20萬防災士目標 內政部：新北公寓大廈管理員培訓再開一場
內政部21日在新北市板橋靜思堂舉辦「公寓大廈管理委員防災士培訓」課程。內政部政務次長董建宏表示，為深化「全社會防衛韌性」理念，內政部自去年起即於北、中、南各地陸續推動相關培訓，今年4月起再於高雄、臺中、桃園及新北接力辦理，持續擴大培訓量能。
董建宏指出，全臺8層樓以上住宅建物共計4萬4,324棟，其中新北市占7,462棟、約17%，顯示高樓住宅密集、社區型態複雜。為因應都市高密度居住環境所帶來的防災需求，內政部特別於新北市加碼辦理第二場培訓，協助更多公寓大廈管理從業人員取得防災士資格。
董建宏指出，內政部針對公寓大廈管理人員已辦理10場培訓課程，明日結訓後，全國將有近千名社區相關從業人員取得防災士證照。公寓大廈管理人員具備防救災能力，是強化城市韌性的關鍵，透過兩日的專業課程，讓學員將專業技能帶回社區，實現「人人懂防災、社區能自救」的目標。
董建宏最後表示，感謝慈濟積極協辦防災士培訓課程，提供各地靜思堂作為培訓場地，讓防災教育深入各行各業與社區日常生活，與政府共同實踐人人都是防災士的目標。內政部後續也將到其他縣市辦理，鼓勵更多民眾接受專業防災訓練，增進社區防災觀念與自助、互助精神，災害來臨時，可以即時發揮應變能力，守護自身與家園安全。
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