母親節熱戰開打！宏匯廣場母親節首四日業績成長17%

百貨母親節熱戰現正開打，宏匯廣場憑藉自成一局的地域優勢，成功凝聚新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等地區穩定的消費動能，母親節檔期首四日拿下亮眼成績單，業績較去年同期成長17%， 家電、3C產品以及嬰童用品等剛需業種皆繳出雙位數成長，強勁表現為年度業績60億大關注入一劑強心針。

宏匯廣場指出，商場擁有穩定、高回訪的在地客群，且適逢上半年度回饋最有感的檔期，不少鄰近住戶把握首11 日的優惠先機，選擇「買在低點」汰換高單價生活用品，受惠於這股強勁動能，「家電、3C產品以及嬰童用品」平均成長飆破三成，顯見新莊、三重、蘆洲、五股、泰山地區消費者對於生活品質與育兒用品升級的需求極為強勁。

首四日熱銷排名也紛紛出爐，如「集雅社、LG 、dyson」等家電最受顧客青睞，其中更以洗衣機、大螢幕液晶電視和新品掃地機器人，「SAMSUNG」新機S26系列最吸金。不只科技產品貢獻度亮眼，本波嬰童產品表現同樣不俗，像是「Chicco x Nuna」嬰兒汽座、嬰兒床以及「亞梭傢俬」兒童書桌和成長椅，也都是眾多親子客群的一時之選。

宏匯廣場也預告將於8日19:30舉辦在地指標性節慶活動「璀璨煙火秀．馨動傳情 KTV」，當天預估超過3萬人次齊聚，享受由音樂與煙火浪漫交織的夜晚，為上半年最重要的母親節檔期完美收官。此外，母親節將至，家庭聚餐的需求顯著升溫，宏匯廣場館內主題餐廳訂位席次已接近 5 成，想要與媽媽在特別的日子共享佳餚，建議即早卡位預約，餐後還有機會到戶外，一同觀賞300秒絢麗煙火秀，讓媽媽留下最難忘的母親節回憶。