影后桂綸鎂當鄰居！他晚11年入手 每坪省下28萬

北市大安區「新光瑞安傑仕堡」過去因金馬影后桂綸鎂入住而聲名大噪，根據最新實價登錄資料顯示，該社區高樓層戶在今年1月以總價8,900萬元成交，權狀103.8坪，扣除車位後，拆算單價約每坪144萬元。

對比桂綸鎂在2014年、11年前購入的同層戶別，當時她的成交單價高達每坪172萬元，兩者相差足足28萬元/坪，讓不少民眾直呼「早買早享受，晚買享折扣」在豪宅市場竟然也同樣適用。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，2013-2014年間正值房市多頭階段，豪宅價格全面衝高，桂綸鎂當時入手正好位於市場高點，其172萬元的成交單價至今仍為社區天花板。

2014年後遇到房市反轉，市場買氣迅速降溫，加上平均地權條例實施私法人購屋許可制，讓以企業主為購買主力的豪宅市場首當其衝。

近幾年在央行選擇性信用管制下，高總價住宅貸款成數降至三成，更進一步限縮了買方客群。在豪宅市場尚未回溫之際，部分屋主若有資產配置調整的需求，只能適度讓利，以加速資金回籠。

莊思敏表示，「新光瑞安傑仕堡」正對新龍公園，擁有難得的市中心綠意景觀，居住環境鬧中取靜，加上大安區本身生活機能成熟，教育、醫療資源完善，長期深受高端自住客群青睞。

觀察該社區周邊指標案，成交行情普遍站穩每坪140萬元以上，其中預售案「國美瑞安」平均成交單價更是達到每坪180萬元以上，顯示區域指標建案的價格仍具一定的支撐力。

本次「新光瑞安傑仕堡」高樓戶以單價144萬元成交，雖因應市場環境較過往高點有所回落，但仍落在合理價格範圍內，由於精華地段的豪宅產品本身就具備極強的稀缺性，從長線來看，本案依然擁有可觀的抗跌保值潛力。