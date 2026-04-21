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傳美、伊有望和談 塑化業者：即使停戰 市場仍需數月恢復

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

外媒報導，美、伊第二輪和談有望於22日登場，市場看見地緣衝突放緩的曙光，國際油價開盤後下跌。不過，塑化業者多認為，就算立即停戰，市場要修復至戰前的狀態，仍需要數月時間。

業界普遍認為，中東地區石化設施遭破壞，原料、運輸、能源成本多重夾擊下，全球石化、化工產業成本壓力普遍升高，缺料問題也將是第2季、甚至下半年的主旋律。

多家塑化業者也指出，即便戰爭馬上結束，市場要恢復正常，仍需一段相當長的時間。業者表示，一方面，中東地區石化產能遭大舉破壞，除恢復開工外，還要加計運輸時間，預計影響將持續到下半年；其次，就算市場上貨源回復到充沛狀態，預期下游業者也不敢立即大舉進貨，心態上仍會先採保守、觀望態度，補庫存的動能很難立即轉強。國內硫酸業者預期，就算立即停戰，市場仍需一段時間修復。

可塑劑業者也表示，上游原料鄰二甲苯（OX）供應持續收緊，且預估未來數月內，上游的供應緊缺狀況仍將維持；就算現在立刻停火，預估缺料仍會延續一段時間。

ABS業者則分析，就算戰爭結束、荷莫茲海峽恢復航行，中東地區的石油腦、天然氣等原物料，要能完全恢復供給，預計至少也需1-1.5個月；至於戰爭結束後，全球產能要全面恢復，至少也需三至六個月時間。長期來看，就算現在立即停戰，預估至下半年，原料價格仍可能維持在高檔。

中東

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