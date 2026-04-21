從標配到超標配！通膨時代建商「品牌保險」效應發威

全球通膨浪潮與營建成本攀升未見停歇，房市正式進入「去平庸化」時代。當市場普遍因成本壓力面臨規格縮減時，頂尖建商反而採取「不進則退」的加碼策略，爭取購屋人認同。

台中指標建商漢宇建設日前於林酒店舉辦「漢宇雲森」住戶說明會，現場驚喜宣布多項「超標配」建材升級，以實質的品質承諾，展現跨越景氣循環的「品牌保險」硬實力，引發業界高度矚目。

漢宇建設在日前舉辦的「漢宇雲森」交屋說明會中，宣布外牆石材工法上採用業界高規格德國fischer背擴孔工法，提升耐震性與結構穩定性，只為確保建築立面在數十年後仍能維持品質。

除了外牆工程的「隱形進化」，漢宇建設更針對居住健康與靜謐度進行全方位升級。在原有的標配基礎上，於全戶居室升級德國Damtec專利原裝隔音墊，並導入極致淨水系統，包括Grünbeck全電腦雙循環軟水機與BWT臭氧UV雙效殺菌。

這種從結構安全到感官體驗的全面進化，增加逾6,000萬元的自主升級建材成本，精準對接了高資產族群對品質的深層期待，也讓現場住戶感受到「品牌價值」重要性。

位於單元12核心、坐擁1,871坪基地的「漢宇雲森」，以「城市森林」為核心理念規劃27層摩天綠豪宅。該案保留1,400坪面積作為前庭綠帶與中庭花園，並導入最寬達9米的宜居陽台設計，將室外綠意引入室內，營造出大尺度、高綠覆的垂直森態體驗。目前外觀已陸續拆架，吸引不少民眾駐足拍攝，未來也將成為單元12的地標作品。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，在通膨推升成本的環境下，一般產品若僅仰賴地段，難以抵禦購買力縮減的挑戰。此時，建商的品牌誠信就是最實質的「保險」。透過超越合約規格的硬體承諾，不僅能讓住戶在房市盤整期中感到安心，更是資產未來增值的最強底氣。

這股「價值兌現」潮正由領頭建商帶動。除了漢宇建設外，誠邑築建設於北屯推出的「嶼76」，特地攜手荷蘭MVRDV國際團隊，為打造難度極高的弧形陽台，進行1:1實體試作，並採用CNC木作輕量化模版工法精準塑形，確保國際級設計的精準落地。

而在北屯裕毛屋生鮮超市舊址重建的「冠德崇德綻」，則發揮冠德建設與根基營造的體系優勢，將大型公共工程與高科技廠房的嚴謹BIM系統導入住宅，實現全生命周期管理，從3D模擬到科學減碳，展現營建模範生的實力。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市盤整期中，建商的品牌誠信即是資產最實質的保險，透過「超標配」品質實踐以及未來生活型態的長遠保障，與住戶建立起互信共贏的品牌連結。對消費者而言，買下的不只是坪數空間，而是在通膨巨浪下，對未來資產增值的「加碼保險」。