星宇X星野「星星相遇」 解鎖北海道、仙台雪場

每年一推出即造成搶購熱潮的「星星相遇」滑雪專案強勢回歸！看準台灣旅客對滑雪旅遊的高度需求，星宇航空（2646）再度攜手日本高端度假品牌星野集團，於2027年冬季推出升級版「星星相遇滑雪專案」。

精選北海道TOMAMU與仙台磐梯山兩大人氣雪場，結合舒適飛行與高品質度假體驗，打造質感冬季行程，帶領旅客輕鬆走入夢幻雪國。

北海道TOMAMU滑雪專機行程每人NTD65,800起，仙台磐梯山溫泉飯店行程每人NTD68,800起。即日起至7月31日前報名付訂金，每位更可享早鳥優惠折扣NTD1,500。

北海道TOMAMU滑雪專機五天四夜行程，將於2027年1月5日與3月9日出發，每梯限量200席。旅客將連續入住星野TOMAMU度假村四晚，TOMAMU以優質雪況與從初學者到高級滑雪者都能享受的29條雪道著稱，是北海道指標性粉雪聖地。行程除安排每日早餐外，另提供日幣5,500元晚餐餐券一張，讓旅客自由探索度假村內多樣餐飲選擇。

滑雪安排方面，包含三日滑雪吊椅券與全套裝備租借，同時提供機場來回接送，讓整體行程更加便利順暢。

東北地區則推出仙台磐梯山溫泉滑雪行程，分別為2027年1月3日出發五天四夜，以及1月10日出發六天五夜，每梯限量30席。旅客全程入住星野集團磐梯山溫泉飯店，於群山與雪景環繞中，享受溫泉與滑雪交織的冬季時光。行程內容包含每日早晚餐、滑雪吊椅券及全套滑雪裝備租借，並加贈毛帽、風鏡與手套，降低旅客準備門檻。另安排機場接送及最後一日的在地一日遊行程，讓旅客在滑雪之餘，也能深入體驗東北地區文化魅力。

本次滑雪專案持續以「一站式體驗」為核心，整合高品質航班、住宿到滑雪活動，讓無論初次接觸滑雪或具備經驗的旅客，都能安心享受雪地假期，滿足不同旅遊族群的需求。

星宇航空與日本高端度假品牌星野集團看準台灣旅客對滑雪旅遊的高度需求，於2027年冬季推出升級版「星星相遇滑雪專案」。星宇提供

北海道TOMAMU度假村冰城內設置星宇航空專屬冰雕。星宇提供