北市首波預售屋聯合稽查 抽查9案抓1樣品屋違規

隨房市回歸剛性需求，預售屋交易的透明度與安全性更顯重要。因應329傳統推案檔期，為保障消費者購屋權益，臺北市政府地政局今年3月31日至4月2日，攜手財政部臺北國稅局、法務局消保官及建築管理工程處，啟動115年度首波預售屋聯合稽查。地政局這次共抽查9個建案，結果顯示房市秩序顯著提升，紅單、合約與廣告全數過關；1案因樣品屋未依規定申請許可將依法查處。

為讓消費者買得安心，臺北隊從「銷售備查」到「資訊揭露」的每一道關卡進行全面體檢，建構滴水不漏的交易安全網。本次稽查五道核心重點包括合規備查：嚴查建案是否「先備查、後銷售」，杜絕偷跑；契約防護：審核紅單及契約條款，並查核違規轉售，守護自住權益；市場秩序：稽查不動炒作行為，維護健全房市機制；誠實登錄：確認實價登錄資訊按規定申報，提供真實房價參考；合法銷售：確保經紀業營運、廣告、建照核發及樣品屋設置合乎法令規範。

這次稽查本市「中租名笙」、「睿泰絵」、「富藝居」、「碧湖泱玥」、「展宜本植」、「西華璞園」、「達欣文和苑」、「澤暘松江」及「佳元瑞吉」等9個建案，均依規定於申報備查後銷售，且現場使用之紅單、契約皆與地政局備查版本相符；另抽查之廣告、實價登錄資訊等亦無違規情形。1案查獲樣品屋未申請許可即擅自使用之違規情形，將由北市建築管理工程處依法查處。

地政局王瑞雲局長提醒市民朋友，購買預售屋前應多方蒐集資訊並審慎評估，建議可先至地政局官網「預售屋專區」及「臺北地政找房+」查詢相關建案資訊，了解銷售備查情形及區域房價行情等資料。另在簽訂紅單或預售屋買賣契約前，應確實行使契約審閱期（至少5日），仔細檢視契約條款內容，並確認銷售現場所提供之紅單、契約與地政局備查版本一致，以降低交易風險。地政局也呼籲消費者在購屋過程中多看、多問、多查證，審慎做出購屋決定，才能有效保障自身權益，安心購屋、放心成家。